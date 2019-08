​WTA Toronto: Victoria Azarenka, eliminată în turul al doilea de Yastremska/ Karolina Pliskova, în optimi după un meci dificil cu Riske

Karolina Pliskova (3 WTA) a învins-o pe Alison Riske (37 WTA), scor 6-4, (4)6-7, 6-2, după două ore și patru minute de joc.





Primul set a fost unul echilibrat, în care Pliskova a făcut singurul break la scorul de 5-4. Desprinsă la 4-1 în setul secund, Karolina a început să rateze mai multe lovituri (a făcut chiar și câteva duble greșeli), iar Riske a împins disputa în tiebreak. După un debut echilibrat (s-a mers cu serviciul până la 4-4), cehoaica a făcut o dublă greșeală și americanca a profitat, închizând setul cu un as (7-4). Decisivul a fost controlat de Karolina, care a făcut două break-uri și nu a mai pierdut la lansare.





În optimi, Pliskova se va duela cu Anett Kontaveit (Estonia, favorită 16), care s-a calificat în optimi după ce Carla Suarez Navarro (26 WTA) a abandonat la scorul de 7-5, 3-1.

Yastremska a avut nevoie de o oră și 55 de minute pentru a trece de Azarenka, scor 7-5, 7-5. Dayana s-a văzut egalată în primul set după ce a condus cu 5-1, însă a mai făcut un break și a fructificat a cincea minge de set. Azarenka a avut 4-3 (cu break) în setul secund, însă Yastremska a câștigat de două ori pe serviciul adversarei și s-a calificat în optimi, unde o va întâlni pe Sofia Kenin (SUA, 29 WTA).​Rogers Cup are loc un an la Montreal și unul la Toronto, face parte din categoria Premier 5, are premii totale în valoare de $2,830,000 și se dispută în perioada 5-11 august. Pe tabloul principal sunt 64 de jucătoare, iar suprafața de joc este hard. Primele patru favorite sunt Ashleigh Barty (eliminată în turul al doilea), Naomi Osaka, Karolina Pliskova și Simona Halep. Jucătoarea noastră este de altfel campioana en-titre (a câștigat titlul în 2018).