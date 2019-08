VIDEO WTA Toronto: Barty, Stephens, Sabalenka, Sevastova și Keys au părăsit competiția / Bianca Andreescu a revenit cu o victorie (Rezultatele zilei)

Ca urmare a eliminării lui Barty, Naomi Osaka (2 WTA) şi Karolina Pliskova (3 WTA) au ocazia să urce pe prima poziţie în clasamentul mondial.





Potrivit wtatennis.com, citat de News.ro, scenariile sunt următoarele:

Dacă Naomi Osaka o va învinge miercuri pe Tatjana Maria în turul doi, japoneza va urca luni pe primul loc.





Karolina Pliskova trebuie să ajungă în semifinale pentru a putea reveni pe primul loc. Însă dacă Osaka ajunge în sferturi, atunci Pliskova va trebui să ajungă în finală pentru locul de lider WTA.





Dacă Osaka şi Pliskova se vor întâlni în finală, câştigătoarea va fi lider WTA.





Dacă Osaka va pierde meciul din turul doi şi Pliskova nu va ajunge în semifinale, Barty va rămâne lider WTA.

Rezultatele înregistrate în a doua zi de concurs de la Toronto:

Turul I

Victoria Azarenka (Belarus) - Camila Giorgi (Italia) 6-2, 6-2

Katerina Siniakova (Cehia) - Danielle Collins (SUA) 4-6, 7-6 (7/3), 6-2

Alison Riske (SUA) - Maria Sakkari (Grecia) 4-6, 6-2, 7-6 (9/7)

Carla Suarez Navarro (Spania) - Venus Williams (SUA) 6-4, 6-2

Bianca Andreescu (Canada) - Eugenie Bouchard (Canada) 4-6, 6-1, 6-4

Anastasia Pavlyucenkova (Rusia) - Aryna Sabalenka (Belarus/N.9) 3-6, 6-3, 7-5

Donna Vekic (Croaţia) - Madison Keys (SUA/N.14) 3-6, 7-6 (7/5), 7-6 (7/5)

Ekaterina Alexandrova (Rusia) - Misaki Doi (Japonia) 6-2, 6-2

Shuai Zhang (China) - Anastasija Sevastova (Letonia/N.10) 7-6 (7/5), 6-2

Iga Swiatek (Polonia) - Ajla Tomljanovic (Australia) 4-1 (abandon Tomljanovic)

Tatjana Maria (Germania) - Saisai Zheng (China) 6-3, 6-4





Turul 2

Kiki Bertens (Olanda/N.5) - Francesca Di Lorenzo (SUA) 6-2, 6-1

Marie Bouzkova (Cehia) - Sloane Stephens (SUA/N.7) 6-2, 7-5

Rogers Cup are loc un an la Montreal și unul la Toronto, face parte din categoria Premier 5, are premii totale în valoare de $2,830,000 și se dispută în perioada 5-11 august. Pe tabloul principal sunt 64 de jucătoare, iar suprafața de joc este hard. Primele patru favorite sunt Ashleigh Barty (eliminată în turul al doilea), Naomi Osaka, Karolina Pliskova și Simona Halep. Jucătoarea noastră este de altfel campioana en-titre (a câștigat titlul în 2018).