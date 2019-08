​WTA Toronto: Ashleigh Barty, principala favorită, eliminată în turul al doilea de Sofia Kenin

Down goes No. 1!@SofiaKenin earns her first Top 5 win at the @RogersCup with a 6-7(5), 6-3, 6-4 win over Barty \uD83D\uDC4A pic.twitter.com/e4iOhu9U2b — WTA (@WTA) August 6, 2019

Sofia Kenin (SUA) vs Ashleigh Barty (Australia/N.1) (5)6-7, 6-3, 6-4

Victoria Azarenka (Belarus) vs Camila Giorgi (Italia) 6-2, 6-2

Katerina Siniaková (Cehia) vs Danielle Collins (SUA) 4-6, 7-6(3), 6-2

Carla Suárez Navarro (Spania) vs Venus Williams (SUA) 6-4, 6-2

Ekaterina Alexandrova (Rusia) vs Misaki Doi (Japonia) 6-2, 6-2

Zhang Shuai (China) vs Anastasija Sevastova (Letonia/N.10) 7-6(5), 6-2

Iga Swiatek (Polonia) vs Ajla Tomljanovic (Australia) 4-1 (abandon)

Tatjana Maria (Germania) vs Saisai Zheng (China) 6-3, 6-4

Condusă cu 4-2 în primul set, australianca a făcut rebreak-ul la 5-4 și a controlat tiebreak-ul (a început cu două minibreak-uri). Americanca a început foarte bine și setul secund, a avut 4-0, însă Barty a recuperat ambele break-uri. Kenin și-a revenit, a câștigat din nou pe serviciul lui Ash și a împins partida în decisiv. Povestea s-a repetat, Sofia a avut 4-1 după ce a făcut două break-uri, Barty a redus din diferență, a salvat trei mingi de meci (la 5-3 pentru adversară), însă nu a mai putut face față în game-ul următor.Pentru Kenin urmează duelul cu învingătoarea partidei dintre Victoria Azarenka (Belarus, 39 WTA) și Dayana Yastremska (Ucraina, 33 WTA).Tot marți au părăsit competiția favorite precum Anastasija Sevastova (11 WTA / (5)6-7, 2-6 vs Shuai Zhang) și Venus Williams (4-6, 2-6 vs Carla Suarez Navarro).Rogers Cup are loc un an la Montreal și unul la Toronto, face parte din categoria Premier 5, are premii totale în valoare de $2,830,000 și se dispută în perioada 5-11 august. Pe tabloul principal sunt 64 de jucătoare, iar suprafața de joc este hard. Primele patru favorite sunt Ashleigh Barty (eliminată în turul al doilea), Naomi Osaka, Karolina Pliskova și Simona Halep. Jucătoarea noastră este de altfel campioana en-titre (a câștigat titlul în 2018).