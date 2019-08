WTA Toronto: Simona Halep va evolua marți în proba de dublu

Simona Halep participă şi în proba de dublu la Rogers Cup, unde va face pereche cu Leylah Fernandez, jucătoare canadiană în vârstă de 16 ani, informează News.ro.





Halep şi Fernandez, beneficiare ale unui wild card, vor evolua, marţi, după ora 19.30, în primul tur, contra perechii Nicole Melichar/Kveta Peschke (SUA/Cehia), cap de serie 7.



Meciul este al doilea de pe terenul 1, după un meci de simplu feminin, care începe la ora 18.00.



Fernandez s-a arătat încântată de faptul că va putea evolua alături de campioana română.



"În timpul atrenamentului, directorul de la Tennis Canada a venit la mine şi mi-a spus că are veşti pentru mine. Credeam că îmi spune că nu voi putea juca la dublu, dar a spus <Simona te-a ales pe tine să joci dublu cu ea>. Am rămas fără cuvinte pentru câteva minute, dar am fost atât de fericită, am acceptat imediat", a declarat sportiva canadiană pentru Digi Sport.



"Să am posibilitatea să joc alături de o mare campioană, a câştigat French Open, acum Wimbledon...este o mare oportunitate pentru mine să învăţ de la ea, să o întreb diverse şi doar să vorbesc cu ea. Este o jucătoare fabuloasă, munceşte mult, este o luptătoare. mă inspiră foarte mult când o văd jucând. Ne-am întâlnit ieri, mi-a vorbit foarte frumos, sunt foarte fericită că voi juca alături de ea", a continuat Fernandez.



Halep a explicat că a dorit să joace la dublu şi, pentru că nu şi-a găsit o parteneră, a apelat la organziatori.



"Am întrebat directorul de turneu dacă are pe cineva la dublu, că eu n-am găsit şi aşa mi-a fost recomandată această tinerică şi speră să jucăm bine şi să jucăm meciuri. Mă bucur că joc cu ea, că e micuţă şi are nevoie de experienţă”, a declarat Halep, la Digi Sport.



Simona Halep, locul 4 WTA şi deţinătoarea trofeului, va evolua şi la simplu, miercuri, cu americanca Jennifer Brady, locul 76 WTA, venită din calificări, în turul al doilea, în care românca a fost direct acceptată, în calitate de cap de serie numărul 4.



Şi Fernandez a evoluat la simplu, pe baza unui wild card, însă jucătoarea clasată pe locul 260 WTA a fost întrecută clar, în turul I, după un meci de 62 de minute, scor 6-0, 6-1, de Marie Bouzkova, locul 91 WTA, venită din calificări.