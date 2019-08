VIDEO Maria Sharapova, eliminată în turul întâi de Anett Kontaveit (Rezultatele zilei)

Nume importante din circuitul WTA au părăsit turneul de la Toronto încă din runda inaugurală. Beneficiară a unui wild-card, Maria Sharapova nu a găsit tactica potrivită pentru a trece de Anett Kontaveit, cu toate că s-a impus în primul set (6-4). Adversara a revenit, și-a adjudecat următoarele două manșe (6-3, 6-4) și a obținut calificarea. Au mai plecat acasă din turul I jucătoare precum Angelique Kerber, Caroline Garcia și Johanna Konta.





Turul I:



Jelena Ostapenko - Caroline Garcia 6-3, 6-3

Svetlana Kuznetsova - Xiy. Wang 6-2, 6-4

Anett Kontaveit - Maria Sharapova 4-6, 6-3, 6-4

Daria Kasatkina - Angelique Kerber 0-6, 6-2, 6-4

Jennifer Brady - Kristina Mladenovic 6-1, 6-2

Elise Mertens - Aliaksandra Sasnovich 3-6, 6-3, 6-1

Dayana Yastremska - Johanna Konta 6-3, 6-2

Belinda Bencic - Anastasia Potapova 6-2, 6-1

Marie Bouzkova - Leylah Annie Fernandez 6-0, 6-1

Sofia Kenin - Su-Wei Hsieh 6-4, 6-3

Julia Goerges - Polona Hercog 6-3, 1-6, 7-6(5)

Caroline Wozniacki - Yulia Putintseva 6-4, 6-2

Francesca Di Lorenzo - Petra Martic 6-4, 7-5.







Rogers Cup are loc un an la Montreal și unul la Toronto, face parte din categoria Premier 5, are premii totale în valoare de $2,830,000 și se dispută în perioada 5-11 august. Pe tabloul principal sunt 64 de jucătoare, iar suprafața de joc este hard. Primele patru favorite sunt Ashleigh Barty, Naomi Osaka, Karolina Pliskova și Simona Halep. Jucătoarea noastră este de altfel campioana en-titre (a câștigat titlul în 2018).







