Rogers Cup: Simona Halep va face pereche în proba de dublu cu o jucătoare de 16 ani

Simona Halep (4 WTA) va evolua și în proba de dublu de la Rogers Cup, turneu de categorie Premier 5. Românca va face pereche cu Leylah Annie Fernandez (Canada), în vârstă de 16 ani.





În primul meci al probei de dublu de la Rogers Cup, cele două vor întâlni perechea Nicole Melichar (SUA) / Kveta Peschke (Cehia), cap de serie numărul 7.







Leylah Annie Fernandez, jucătoare de mână stângă, se anunță a fi un nume de urmărit în viitor în circuitul WTA. Ea a câștigat în 2019 proba de simplu din cadrul turneului de junioare de la Roland Garros și a disputat finala la Australian Open.





În proba de dublu de la Rogers Cup va evolua și Raluca Olaru, alături de chinezoaica Zhaoxuan Yang. Cele două vor înfrunta în primul tur echipa Sofia Kenin (SUA) / Anastasija Sevastova (Letonia).







În proba de simplu a ediției din acest an a Rogers Cup, Simona Halep (4 WTA) este singura jucătoare română direct acceptată pe tabloul principal. Ea are bye în primul tur, urmând să joace în runda a doua cu Kristina Mladenovic (Franţa, locul 49 WTA), beneficiară a unui wild card, sau cu o jucătoare venită din calificări



Turneul de la Toronto face parte din categoria Premier 5, se dispută în perioada 5-11 august pe hard și are premii totale în valoare de $ 2,830,000. Ultima campioană este Simona Halep, în timp ce la dublu s-au impus Demi Schuurs (Olanda)/Ashleigh Barty (Australia).