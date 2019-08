WTA San Jose: Saisai Zheng și Aryna Sabalenka se vor lupta pentru trofeu

Saisai Zheng (55 WTA) și Aryna Sabalenka (10 WTA), cap de serie numărul doi, sunt finalistele turneului Premier de la San Jose. Chinezoaica a trecut în semifinale de Maria Sakkari, iar jucătoarea din Belarus a învins-o pe Donna Vekic.

Saisai Zheng (25 de ani) a obținut calificarea în a doua finală WTA a carierei după o victorie în două seturi cu Maria Sakkari (Grecia, 30 WTA), cap de serie numărul șapte. Chinezoaica s-a impus cu 7-6(5), 6-2, după o oră și 56 de minute.

În cealaltă semifinală, Aryna Sabalenka (21 de ani) a trecut de croata Donna Vekic (25 WTA), cap de serie numărul cinci, scor 6-4, 6-3, după o oră și 19 minute de joc.

Zheng și Sabalenka s-au mai întâlnit o singură dată în circuitul WTA, în 2017, în primul tur la Zhuhai. Cinezoaica a câștigat atunci cu 7-5, 6-3.

Aryna Sabalenka are în palmares trei trofee WTA: 2019 - Shenzhen; 2018 - New Haven, Wuhan. Ea s-a mai impus în 2017, la turneul de categorie 125 K Series de la Mumbai.

Saisai Zheng nu a câștigat niciun titlu WTA până acum. Ea a mai disputat o finală, în 2018, la Nanchang, unde a fost învinsă de compatrioata Qiang Wang. Zheng are în palmares trei trofee de categorie 125 K Series: 2019 - Anning; 2018 - Zhengzhou; 2015 - Dalian.

La ediția de anul trecut, turneul de la San Jose a fost cucerit de Mihaela Buzărnescu. Românca a fost eliminată în acest an în primul tur de Daria Kasatkina, scor 6-2, 6-2.



