ATP Kitzbuhel: Dominic Thiem a câștigat al treilea trofeu din acest sezon

Thiem l-a învins în finală pe spaniolul Albert Ramos-Vinolas (69 ATP), scor 7-6 (0), 6-1, într-o oră şi 39 de minute.

Thiem conduce acum cu 2-1 la întâlnirile directe cu Ramos-Vinolas. Spaniolul a câștigat prima dispută, în 2016, la Chengdu (China), scor 6-1, 6-4, iar Thiem s-a mai impus la Rio de Janeiro (Brazilia), sscor 6-1, 6-4.



La turneul din Austria, Thiem i-a mai învins pe Sebastian Ofner (Austria, 167 ATP), scor 6-3, 6-2, Pablo Andujar-Alba (Spania, 75 ATP), scor 7-6(4), 6-4, și pe Lorenzo Sonego (Italia, 56 ATP), scor 6-3, 7-6(6).



Pentru Thiem este al 14-lea trofeu în circuitul ATP. El s-a mai impus în acest an la Barcelona şi Indian Wells.

Pentru succesul de la Kitzbuhel, Dominic Thiem va fi recompensat cu €90,390 și 250 de puncte ATP, în timp ce Ramos-Vinolas va primi €48,870 și 150 de puncte ATP.



Thiem's done it! \uD83C\uDDE6\uD83C\uDDF9 @ThiemDomi secures his first #ATPTour title on home soil, defeating @albertramos88 7-6 6-1 to win the #GeneraliOpen \uD83D\uDC4F pic.twitter.com/EyiJKwgOV4

Domi's backhand doing what it does best \uD83D\uDCA5@ThiemDomi takes the opener 7-6(0) in Kitzbühel and is halfway to a first title on home soil!#GeneraliOpen pic.twitter.com/LghVS1klsY