Simona Halep: "Viaţa după Wimbledon e frumoasă, dar mereu a fost frumoasă în ultimii ani"

Simona Halep a plecat în Canada, unde va participa, începând de săptămâna viitoare, la Rogers Cup. Competiția de la Toronto este prima la care românca ia parte după ce a câștigat trofeul de la Wimbledon, iar aceasta a declarat că viața sa este una frumoasă, așa cum a fost și înaintea câștigării Grand Slam-ului londonez.

"Viaţa după Wimbledon e frumoasă, dar mereu a fost frumoasă în ultimii ani. Sper să fie mulţi fani alături de mine. Au fost mereu cu mine românii, primesc energie frumoasă şi mă bucur de asta. Viaţa mea nu s-a schimbat, am aceeaşi viaţă, am liniştea mea şi îmi fac viaţa aşa cum îmi place", a declarat Simona Halep, potrivit sport.ro, pe aeroportul Henri Coandă.





"Sunt mai încrezătoare, am avut un succes enorm la Wimbledon. Nu vreau să vorbesc de şanse la US Open. Nici la Wimbledon nu am făcut-o. Şi eu îmi doresc să am un joc perfect. E un circuit lung, o să vedem ce-o să fie. Iau săptămână cu săptămână şi vedem ce va fi", a mai spus Halep.





Turneul Rogers Cup 2019 din Toronto se va desfășura în perioada 3 - 11 august.