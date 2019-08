Simona Halep va participa la un turneu organizat în premieră în oraşul natal al lui Darren Cahill (Adelaide)

​Simona Halep, locul 4 WTA, şi-a anunţat participarea la turneul de la Adelaide, competiţie nou-înfiinţată, care va avea prima ediţie în 2020 şi care înlocuieşte turneul de la Sydney, informează Reuters.





"Când am auzit prima dată de acest turneu, am spus că o să merg sigur să joc. Vreau să mă întorc la Adelaide deoarece îmi place foarte mult. Am numai amintiri extraordinare despre timpul petrecut acolo. Oamenii sunt foarte relaxaţi şi te poţi simţi şi tu la fel", a declarat Halep.



Turneul va avea loc între 12 şi 18 ianuarie 2020 şi va avea premii de două milioane de dolari australieni (1,36 milioane de dolari americani).



Darren Cahill, fostul antrenor al Simonei Halep, este originar din Adelaide, iar jucătoarea română este populară în oraşul australian, pe care l-a vizitat şi unde s-a antrenat înaintea sezonului din 2017. După ce Halep a câştigat turneul de la Wimbledon, un mesaj emoţionant a venit de la Antipozi, de la echipa de fotbal australian Port Adelaide, la care suporteri sunt Darren Cahill şi familia lui.



"Imense felicitări pentru ambasadoarea clubului nostru, Simona Halep, pentru victoria ta de la Wimbledon! Familia ta de la Port Adelaide nu poate fi mai mândră de atât", au scris australienii.



Truneul de la Adelaide, care va avea şi tablouri ATP, îl înlocuieşte pe cel de la Sydney (categorie Premier).



La Sydney se va desfăşura, din 2020, faza finală a Cupei ATP (competiţie pe echipe), o "clonă" a Cupei Davis, organizată de Asociaţia Tenismenilor Profesionişti, nu de Federaţia Internaţională de Tenis.



Australian Open va avea loc în perioada 20 ianuarie - 2 februarie 2020, susține News.ro.