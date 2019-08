WTA San Jose: Elise Mertens, favorită trei, eliminată în optimi de Kristie Ahn

Belgianca Elise Mertens, nr.3 pe lista capilor de serie, a fost eliminată în optimile de finală ale turneului WTA de la San Jose (California), dotat cu premii totale în valoare de 876.183 dolari, fiind întrecută joi în două seturi, 6-3, 6-3, de americanca Kristie Ahn, susține Agerpres.





Alte rezultate consemnate joi în optimile de finală:



Saisai Zheng - Danielle Collins (8) 6-2, 6-0

Amanda Anisimova (4) - Madison Brengle 6-2, 6-2

Saisai Zheng - Danielle Collins (8) 6-2, 6-0

Carla Suarez Navarro (6) - Bethanie Mattek-Sands 3-6, 6-1, 6-2

Donna Vekic - Victoria Azarenka 6-4, 6-3.





Program sferturi:



Svitolina (1) vs Sakkari (7)

Anisimova (4) vs Zheng

Vekic (5) vs Ahn

Suarez Navarro (6) vs Sabalenka (2).





Reamintim că Mihaela Buzărnescu, campioana din 2018, a părăsit turneul de la San Jose încă din runda inaugurală, ea fiind învinsă de Daria Kasatkina (6-2, 6-2).