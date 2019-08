Marcel Popescu, manager U Craiova: "Persoana care a aruncat petarda a fost identificată"

Managerul general al Universităţii Craiova, Marcel Popescu, a catalogat drept "reprobabile" incidentele care au avut loc la meciul cu Honved Budaepsta, din Liga Europa. El a precizat că a fost indentificată persoana care a aruncat petarda şi că va fi identificat şi cel care a aruncat obiectul ce l-a lovit pe arbitru.





"E o calificare cu gust amar. E o pată pe blazonul clubului. Calificarea este rezolvată, dar asemenea derapaje din tribună cu consecinţe în teren şi în zona arbitrajului nu am întâlnit. Sancţiunie sunt imparabile, nu se negociză sancţiunile. Recidiva va fi sancţionată mult mai drastic, penturu că, hai să spunem, circumstanţă atenuantă, suntem la prima abatere. De sancţiuni nu scăpăm, duritatea lor nu-mi permit să o cuantific acum. Sunt evenimente reprobabile, lucrurile scapă de sub control, te gândeşti că totul este în regulă, totul este ok şi apare o chestie din asta care te aruncă în aer.







Este o lecţie, sunt deficienţe în organizare, sunt deficienţe educaţionale pentru că nu este admisibil ca la tine acasă, ai tăi să provoace o chestie de genul acesta care să fie şi o pagubă materială şi morală şi de imagine. Vinovaţii trebuie să ajungă la interdicţie. Din ce am discutat cu firma care a asigurat protecţia şi paza, deja a fost identificată persona care a aruncat petarda. Sunt 21 de camere de luat vederi (n.r. - despre persoana care a aruncat obiectul ce l-a lovit pe arbitrul de centru)", a declarat Popescu, joi seară, la Digi Sport.



El a lăudat curajul brigăzii de arbitri din Irlanda de Nord care a decis ca meciul să continue: "Pentru mine atitudinea arbitrului... Asta înseamnă cultura britanică, respectul pentru suporteri. Brigada din Irlanda de Nord a ezitat cât a ezitat după care şi-a luat inima în dinţi, a cerut schimbarea, a intrat al patrulea şi a dat drumul la meci, considerând pe bună dreptate că nu sunt vinovaţi cei 25.000, sutele de mii care urmăresc meciul şi pentru un gest reprobabil, pentru o persoană iresponsabilă nu are rost să fie prejudiciată de bucuria succesului şi de spactacol atâta lume. Asta trebui să învăţăm şi noi, că arbitrii nu trebuie să găsească motive de a opri jocul."



Universitatea Craiova s-a calificat în turul al treilea preliminar al Ligii Europa, după ce a trecut, joi, pe teren propriu, după executarea loviturilor de departajare, 3-1, de Honved Budapesta, în manşa secundă a turului al doilea preliminar. În următoarea fază, Craiova va evolua contra AEK Atena, la 8 şi 15 august, primul meci acasă.



După 120 de minute, scorul a fost 0-0, acelaşi ca în meciul tur.



Arbitrul nord-irlandez Arnold Hunter a avut nevoie de îngrijiri medicale după ce o petardă a explodat în apropierea lui şi un obiect, cel mai probabil o brichetă, l-a lovit în zona capului, pe finalul meciului. Partida a fost întreruptă 35 de minute.



Incidentele au izbucnit în prelungiri, în minutul 119, la scorul de 0-0, după ce Fortes (Universitatea Craiova) s-a luat la harţă cu jucătorii adverşi în careul acestora. Fotbaliştii au început să se îmbrâncească, Qaka a împins brutal un jucător de-al lui Honved, pe Batik, iar arbitrul a încercat să intervină.



Hunter s-a retras spre linia de fund a terenului, moment în care o petardă a explodat la aproximativ un metru de el, aruncată din peluza gazdelor, şi în acelaşi timp centralul a fost lovit de un obiect, conform reluărilor TV. Hunter a avut nevoie de şapte minute de ingrijiri medicale, pe teren intrând şi salvarea.



Hunter şi-a revenit, dar a fost înlocuit de arbitrul de rezervă Jamie Robert Robinson.