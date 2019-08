Protocol între Primăria Sectorului 1 şi FR Tenis pentru refacerea Bazei Doherty

Primarul Sectorului 1, Daniel Tudorache, şi preşedintele Federaţiei Române de Tenis, Ion Ţiriac, au semnat, joi, un protocol, pentru refacearea Clubului Doherty, care a existat pe Cheiul Dâmboviţei, vizavi de clădirea care ar fi trebuit să fie Casa Radio, informează News.ro.





"Am onoarea să semnez azi cu domnul Ţiriac protocolul de colaborare între Primăria Sectorului 1 şi Federaţia Română de Tenis. Din acest moment, putem investi, putem spriji sportul, putem sprijini tenisul. Începând de mâine, vom face acea comisie care va începe să lucreze pe acest proiect. Îi mulţumim Simonei Halep, pentru că noi am intrat în consiliu cu acest protocol de mai multe ori şi rezultatul Simonei i-a influenţat pe aproape toţi consilierii să voteze această hotărâre şi noi să putem semna astăzi acest protocol. Primăria va da cât e nevoie (n.r. - bani). Proiectul îl va face FR Tenis, noi venim cu investiţia. Suma nu o ştim acum, pentru că trebuie să vedem întâi proiectul", a declarat primarul Sectorului 1.



Ţiriac a afirmat că are de 20 de ani proiectul de refacere a Clubului de Tenis Bucureşti, fost Doherty, demolat în perioada comunistă.



"Un copil să se nască are nevoie de nouă luni. Am acest proiect cred că îl am în mână de aproape 20 de ani. Vreau să vă mulţumesc în numele tuturor, şi al juniorilor, copiilor care vor folosi acest centru, care este cel mai vechi club de tenis din ţară. Intrăm într-o normalitate, nu este nimic special, adică este datoria comunităţilor locale să facă ceea ce trebuie să facă şi pentru asta am ales aceste comunităţi locale care sunt mai importante ca guvernele centrale pentru că fiecare în parohia lui trebuie să facă tot ce poate. Pentru acest lucru vă mulţumesc, putem să facem în sfârşit o treabă de început, sperăm să fie un exemplu numai şi să continuăm cu arenele tenisului românesc, cu alte 4-5 centre mari din ţară. În felul acesta federaţia română de tenis poate să pretindă într-o perioadă scurtă, pentru că zece ani sunt foarte scurţi, dacă nu o Simonă sau un Năstase, măcar pe cineva în primii 20-10 să avem. Avem o istorie în spate, trebuie să o respectăm, trăim un prezent senzaţional, cu echipă care a fost în semifinalele Campioantului Mondial (n.r. - FedCup), o jucătoare care pentru prima dată ne câştigă un Wimbledon şi sperăm şi la mai bine", a declarat Ţiriac.



El a precizat că baza va avea 12-13 terenuri şi de aceste facilităţi vor beneficia câteva sute de copii pe an.



"Terenuri sunt astăzi 10-11, s-ar putea să facem 12-13, pentru că există spaţiu. Frumos ar fi să găsim fotografia acelei cabane, care în 1901 avea funcţia de vestiare, de cârciumă, de loc de adunare. O căbănuţă mică de lemn, aş fi vrut să o fac şi pe aia, aşa cum a fost pe vremea aia. Dacă nu, facem vestiarele, ce trebuie ca să fie o treabă civilizată. Nefăcând o a doua casă oricât de mică, cred că o să câştigăm două terenuri. Pe vremea când acest teren a intrat în patrimoniul FRT era un preşedinte care se numea Năstase, Ilie Năstase. Şi am am fost la domnul primar general, care se numea Băsescu <Hai să trăieşti, nea Ioane, hă, hă, hă! Matale nu-ţi dau nimica, dar la tenis şi federaţiei şi lui Iliuţă îi dau. Mai mult de atât, eu vă sfătuiesc să luaţi parcul dimprejur.> Din păcate nu am luat parcul, cu toate că în acel parc, clubul avea vreo şase terenuri adiţionale. Parcul e parc trebuie menţinut. Acest club trebuie să-l facem în parc cu uşile deschise la toată lumea, dar câteva sute de copii pe an vor beneficia de acest lucru. Primăria o să plătească terenurille, clădirea şi operaţiunile care sunt, acesta este rolul unei comunităţi locale. Nu o să aruncăm cu banii, o să coste exact atâta cât poate cineva să facă un lucru corect, fără Taj Mahal, dar funcţional", a spus preşedintele FR Tenis.



Ţiriac a spus că FRT va face terenuri de iarbă "când om muta Wimbledonul la Bucureşti, dar o să fie puţin cam greu".



"Pe mine nu mă interesează, sincer, iarba nici pentru alea două săptămâni de antrenament nu merită", a adăugat el.