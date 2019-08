Naomi Osaka, titlurile de Grand Slam și locul 1 WTA: "Din Australia nu am mai simţit plăcere jucând tenis"

Jucătoarea japoneză de tenis Naomi Osaka, nr. 2 WTA, a recunoscut că ultimele luni au fost cele mai dificile din viaţa ei şi că nu s-a mai simţit bine pe teren după succesul de la Australian Open, din luna ianuarie, relatează Reuters.

La Melbourne, Osaka, 21 ani, cucerea al doilea ei Grand Slam consecutiv, după victoria de la US Open, şi a urcat pe primul loc în ierarhia mondială.



De atunci, japoneza nu a mai câştigat niciun turneu, iar la Wimbledon a fost eliminată încă din primul tur de kazaha Iulia Putinţeva.



Joi, Osaka a postat un mesaj pe reţelele de socializare în care dă câteva explicaţii pentru forma ei slabă.

''Ori de câte ori lucrurile merg prost, vina este a mea 100%. Am tendinţa de a mă închide în mine, pentru că nu vreau să împovărez pe nimeni cu gândurile sau problemele mele. Neaşteptat, în timpul celor mai proaste luni din viaţa mea, au existat şi câteva momente grozave pentru că am întâlnit oameni noi.



Din Australia nu am mai simţit plăcere jucând tenis şi a trebuit să reînvăţ acest sentiment. Am învăţat multe despre mine, simt că m-am dezvoltat mult ca persoană în ultimul an şi aştept cu nerăbdare ce îmi va rezerva viitorul pe teren şi în afara lui. Ne vedem la US Open''.Naomi Osaka va reveni pe teren săptămâna viitoare cu prilejul Rogers Cup de la Toronto, informează Agerpres