​WTA Cincinnati: Organizatorii au acordat două wildcard-uri, pentru Maria Sharapova și Venus Williams

Cu doar cinci turnee disputate în 2019, trei pe hard şi două pe iarbă, Maria Sharapova a căzut în clasament până pe locul 82 WTA - poziţie care nu îi oferă dreptul de participare la un turneu de o asemenea categorie. Turneul de la Cincinnati, aflat sub directoratul lui Andre Silva, mizează însă în continuare pe capitalul de imagine adus de Masha, cea căreia îi oferea un wildcard şi în 2017, în plină controversă legată de facilitarea revenirii în circuit a unei sportive suspendate pentru dopaj. După cazul Meldonium, turneul de la Cincinnati, la fel ca şi cel de la Stuttgart, deţinut de Porsche, i-a întins o mână de ajutor Mariei Sharapova. Rusoaica se află pe lista fostelor câştigătoare de la Cincinnati, cu un triumf în 2011, precedat în 2010 de o finală pierdută la Kim Clijsters.Totodată, Venus Williams a primit invitaţie pentru tabloul principal, sportiva în vârstă de 39 de ani de pe locul 50 WTA aflându-se la al 25-lea sezon în circuit. Cariera impresionantă a americancei, fost număr unu mondial, pare din ce în ce mai aproape de final, chiar dacă Venus nu a făcut încă niciun anunţ legat de o iminentă retragere.Pentru 14 dintre primele 15 jucătoare ale lumii, turneul de la Cincinnati este ultimul test înainte de US Open, doar Johanna Konta optând pentru a juca şi în ultima săptămână înainte de înfruntarea de la Flushing Meadows, la turneul International cu premii în valoare de 250.000 de dolari de la New York (18-24 august).Simona Halep este, prin prisma punctelor de apărat, sportiva aflată sub cea mai mare presiune la Toronto (5-11 august) şi Cincinnati (12-18 august), ea acumulând în 2018 nu mai puţin de 1.485 puncte din totalul actual de 5.933 puncte, care o plasează pe poziţia a 4-a în ierarhia mondială. Românca este deţinătoarea trofeului de la Rogers Cup şi finalistă la Western & Southern Open 2018. Tragerile la sorţi pentru cele două turnee vor avea, astfel, o importanţă deosebită, tablourile fiind de 64 de poziţii, cu un prim tur liber pentru primele opt favorite. Punctele făcute în 2019 la aceste două turnee vor influenţa decisiv lista capilor de serie pentru US Open 2019 - o miză în plus pentru toate participantele.Simona Halep va disputa primul meci oficial după câştigarea Wimbledonului la Toronto, la Rogers Cup, turneu programat săptămâna viitoare. Pe locul doi în clasamentul Race to Shenzhen, eleva lui Daniel Dobre este ca şi calificată la Turneul Campioanelor, chiar dacă în WTA, spre deosebire de ATP, nicio jucătoare nu este încă matematic sigură de locul la întrecerea de final de an.