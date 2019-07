Acesta este al patrulea titlu din cariera letonei, după ce Anastasija s-a mai impus la Oeiras (2010), Mallorca (2017) și București (2018). Sevastova a mai pierdut alte patru finale. Pentru Kawa, aceasta a fost prima finală de turneu WTA din carieră.

Sevastova a câștigat un premiu de 34.677 de euro şi 280 de puncte WTA, Kawa a obținut 17.258 de euro şi 180 de puncte WTA (poloneza se află pe locul 127 în clasamentul în timp real).

No place like home! \uD83C\uDDF1\uD83C\uDDFB



Top seed Anastasija Sevastova claims the inaugural @balticopen2019 crown 3-6, 7-5, 6-4 over Katarzyna Kawa. pic.twitter.com/oZfUmjGmD0