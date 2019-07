Nikoloz Basilashvili și-a apărat titlul de la Hamburg / Albert Ramos-Vinolas, campion la Gstaad

Nikoloz Basilashvili (16 ATP, favorit 4) și-a apărat, duminică, titlul câștigat anul trecut la Hamburg (Germania), după un meci împotriva lui Andrey Rublev. Tot duminică, Albert Ramos-Vinolas a câștigat al doilea trofeu din carieră, după ce l-a învins pe Cedrik-Marcel Stebe în ultimul tur de la Gstaad (Elveția).

Basilashvili a avut nevoie de două ore și șapte minute pentru a-l învinge pe rusul Rublev (78 ATP). A fost 7-5, 4-6, 6-3 pentru jucătorul din Georgia, care a obținut al treilea titlu din carieră, după cele de la Hamburg și Beijing din 2018.

