Tenis: Antrenorul Ivan Lendl a renunțat la colaborarea cu Alexander Zverev

Antrenorul Ivan Lendl (59 de ani) a renunțat, vineri, la colaborarea cu tenismenul Alexander Zverev (22 de ani, nr.5 ATP), aflat la turneul de la Hamburg, informează Mediafax. Fostul lider mondial a declarat, potrivit ATP Tour, că nu există compatibilitate între filosofia sa și tânărul jucător.





”Am multă încredere în Sascha (n. red. Alexander Zverev), care este încă foarte tânăr. Cred că, într-o zi, va deveni un mare jucător, dar, momentan, el are unele probleme în afara terenului care fac foarte dificilă colaborarea dintre noi într-o manieră care să fie compatibilă cu filosofia mea”, a declarat Lendl.



Alexander Zverev a vorbit și el despre încheierea colaborării dintre el și Lendl, spunând: ”Îl respect foarte mult. Am lucrat bine pentru 10 luni și a fost foarte bine să îl am alături, câștigând Turneul Campionilor. Amândoi am simțit că ne îndreptăm în direcții diferite. Îi doresc tot binele și cred că va găsi, foarte curând, un jucător. Este vorba despre personalitățile noastre și cred că încă nu ne potrivim. Poate se va schimba acest lucru, dar, pentru moment, s-a terminat colaborarea dintre noi.”



Într-o declarație recentă, Zverev critica efortul depus de Lendl, în pregătirea lui: ”În două ore de antrenament, Lendl vorbește întotdeauna despre câinele său sau despre partidele sale de golf. Ar trebui să fie mai implicat.”



Ivan Lendl a fost alături de Alexander Zverev atunci când germanul s-a impus în fața lui Novak Djokovic, în finala Turneului Campionilor 2018, cu scorul de 6-4, 6-3.



Alexander Zverev, care continuă antrenamentele alături de tatăl său, l-a învins, vineri, în sferturile de finală de la Hamburg, pe Filip Krajinovic (27 de ani, nr. 58 ATP), cu scorul de 2-6, 7-5, 6-2. Tânărul german îl va întâlni, sâmbătă, în semifinale, pe Nikoloz Basilashvili (27 de ani, nr. 16 ATP).