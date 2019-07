WTA Jurmala: Patricia Țig, eliminată în sferturi de Anastasia Potapova - Românca a câștigat setul al doilea cu 6-0

Patricia Maria Țig (264 WTA) și-a încheiat parcursul la turneul WTA International de la Jurmala în sferturi, fiind învinsă de rusoaica Anastasia Potapova (64 WTA), cap de serie numărul 6, scor 6-4, 0-6, 6-4.

În semfinale, Potapova se va duela cu învingătoarea dintre Anastasija Sevastova (11 WTA), principala favorită, și Irina Bara (213 WTA). Partida are loc vineri, după ora 19:00, putând fi urmărită în direct la Digi Sport 2.



Pentru prezența în sferturi, Țig va fi recompensată cu un premiu de 4.900 de euro şi cu 60 de puncte WTA.



"Baltic Open" se dispută în perioada 22-28 iulie și face parte din categoria International. Competiția este dotată cu premii totale în valoare de $250,000. Directorul turneului este Alexander Ostrovskiy.



