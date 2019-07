WTA Washington: Svetlana Kuznetsova nu îşi poate apăra titlul cucerit anul trecut - Motivul: nu a primit viză pentru SUA

Jucătoarea de 34 de ani, dublă câştigătoare de grand slam, US Open, în 2004, şi French Open, în 2009, acum pe locul 108 WTA, a anunţat pe Instagram că s-a retras de la competiţia de săptămâna viitoare.



"Din nefericire, a trebuit să renunţ la turneul de la Washington din cauza problemelor cu viza pentru SUA. Vreau să le cer iertare tuturor fanilor mei care mă aşteptau acolo. Nu am avut niciodată probleme de acest gen, sper că într-o zi o să primesc în sfârşit viza şi să joc la un turneu din seria US Open", a scris ea.



Contactaţi de Reuters, reprezentanţii WTA nu au comentat acest incident.



Kuznetsova, fostă numărul 2 mondial, a câştigat în carieră 18 turnee de simplu, ultimul la Washington, anul trecut, când a învins-o în finală pe croata Donna Vekici.