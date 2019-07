WTA Jurmala: Irina Bara s-a calificat în sferturi după un meci de trei ore cu Valentyna Ivakhnenko

Irina Bara (213 WTA) s-a calificat în sferturile turneului de categorie WTA International de la Jurmala, după o victorie în trei seturi cu Valentyna Ivakhnenko (Rusia, 228 WTA), jucătoare venită din calificări, scor 7-6(6), 3-6, 6-1.



Bara s-a impus după trei ore și patru minute de joc.

În sferturi, românca o va întâlni pe letona Anastasija Sevastova (11 WTA), principala favorită, care a trecut greu în optimi de Dalila Jakupovic (147 WTA), scor 6-7(3), 6-2, 6-4.

"Baltic Open" se dispută în perioada 22-28 iulie și face parte din categoria International. Competiția este dotată cu premii totale în valoare de $250,000. Directorul turneului este Alexander Ostrovskiy.



