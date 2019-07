Premii record la Turneul Campioanelor: Câştigătoarea poate primi 4,75 de milioane de dolari

Potrivit WTA Insider, câştigătoarea Turneului Campioanelor va încasa cel mai mare premiu din istoria tenisului, 4.75 de milioane de dolari, mai mult decât campioana de la US Open, care va stabili recordul până atunci, cu 3,85 de milioane de dolari. Condiţia pentru a primi cele aproape cinci milioane de dolari este ca jucătoarea campioană să câştige toate meciurile din faza grupelor.



Tabloul premiilor la Shiseido WTA Finals Shenzhen este impresionant. Campioana va încasa 4.725.000 de dolari dacă va fi neînvinsă, 4.420.000 de dolari dacă pierde un meci în grupă sau 4.115.000 dacă pierde două meciuri în grupă.



Finalista va încasa, în aceleaşi condiţii cu privire la meciurile din grupă, 2.400.000 de dolari, 2.095.000 sau 1.790.000, iar semifinalistele, 1.300.000 de dolari, 995.000 sau 690.000.



După triumful de la Wimbledon, pentru care a primit aproape trei milioane de dolari, Simona Halep e cvasicalificată la finala sezonului. Ea ocupă în acest moment locul 2 în clasamentul din acest an, cu 4.427 de puncte, după australianca Ashleigh Barty, cu 4.885 de puncte. Cel mai bun rezultat al româncei la finala sezonului a fost calificarea în finală, în 2014, la prima participare. De atunci, ea a participat la toate ediţiile, cu excepţia celei de anul trecut, când s-a calificat de pe locul I, dar a fost accidentată şi nu a jucat. Halep nu a mai trecut însă de faza grupelor după 2014.



Toate sumele prezentate mai sus sunt brute.



Din 2003, de când a introdus actualul format, cu jucătoarele împărţite în două grupe de câte patru sportive, care joacă "fiecare cu fiecare", şi primele două din grupe merg în semifinale, doar opt au câştigat competiţia neînvinse. Ultima este ucraineanca Elina Svitolina, anul trecut, iar penultima, americanca Serena Williams, în 2013.



Prima câştigătoare a Turneului Campioanelor a primit, în 1972, la Boca Raton, un premiu de 25.000 de dolari. De atunci 22 de jucătoare au triumfat în finala sezonului. Martina Navratilova are cele mai multe succese, opt, urmată de Serena Williams şi de Stefi Graff, cu câte cinci, şi de Chris Evert, cu patru.



Şi la dublu premiile sunt mărite substanţial, o echipă putând în premieră câştiga un milion de dolari dacă se impune în toate partidele.



Shiseido WTA Finals Shenzhen va avea loc între 27 octombrie şi 3 noiembrie.