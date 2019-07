Ion Țiriac: "Năstase, Halep și Nadia se nasc la câteva zeci de ani, dar nu poți a trăiești din excepții"

Preşedintele Federaţiei Române de Tenis, Ion Ţiriac, a declarat, duminică seara, că România trebuie să investească în copii şi juniori pentru că sportivi mari precum Ilie Năstase, Simona Halep şi Nadia Comăneci se nasc la câteva zeci de ani, iar sportul românesc nu poate trăi doar din excepţii.





"Sigur că îmi pun speranţe în Cristian şi Ruse. Au ajuns în finală, la fel şi Ţig, dar să nu ne îmbătăm cu apă rece, pentru că suntem într-o situaţie în care nu am mai fost de mulţi ani cu Halep. De unde le scoate, nu ştiu. Dar după ea, e cam gol. Atunci aşteptăm să vedem ce facem jos, la bază, asta e singura şansă. Mă aştept ca o româncă să ajungă din nou în primele 20-30 ale lumii şi mă aştept de la alte românce, care vin după această generaţie... dar acolo e problema mare. Ce se întâmplă după Halep? Dacă închid geamul acum şi îl deschid peste 5 ani... unde suntem cu tenisul după 5 ani? Ştiţi voi? Că eu nu ştiu. Şi dacă vreţi, probabil va fi undeva cu celelalte sporturi. Şi atunci trebuie să începem acum, de la grădiniţă. Pentru dacă începi de la grădiniţă peste 10 ani vei avea masă de unde să selecţionezi. Năstase, Halep, Nadia... nu se cumpără de la supermarket, ei se nasc la câteva zeci de ani şi eşti mulţumit. Dar nu poţi să trăieşti numai din excepţii", a spus Ţiriac la finalul turneului BRD Bucharest Open.



"Sper ca mâine federaţia să fie acceptată de toată lumea şi toţi nebunii să se tragă un pic în spate pentru că e treabă de făcut. Sper ca în următoarele 6 luni să facem cel puţin 4-5 centre regionale, la Constanţa, Cluj şi aşa mai departe... şi să fie finanţate de primării. Iar ăia 300-400 de copii de acolo să poată juca gratis. Sărăcuţul are întotdeauna mai multă voinţă, dar e greu ca tăticul să plătească şi terenul, şi antrenorul, şi mingile şi aşa mai departe. Dacă vom face treburile astea am dat drumul la motor", a adăugat el.



Întrebat ce părere are despre faptul că acţionarul majoritar al FC Dinamo, Ionuţ Negoiţă, este dispus să îi cedeze clubul gratis, Ion Ţiriac a răspuns: "Îi mulţumesc mult. Dar pe mine m-a învăţat un mare profesor în economie ca niciodată să nu iau nimic gratis. Nu uitaţi că Dinamo şi Steaua au dat acestei ţări timp de jumătate de secol o căruţă de aur. Şi nu vorbesc numai despre fotbal, ci de tot sportul. Cluburile astea nu ar avea dreptul naţional să dispară. Fotbalul e alt sport, e atât de profesionist încât foarte puţini oameni din România şi-l pot permite. Iar eu sunt unul dintre cei 20 de milioane de oameni care nu se pricep la fotbal. Alt răspuns nu pot să dau".