VIDEO Patricia Țig a reușit din nou lovitura zilei la BRD Bucharest Open

Țig a învins-o în două seturi pe Laura Siegemund (Germania, 77 WTA), cap de serie numărul 6, scor 6-3, 6-1, după o oră și 26 de minute. Pentru titlu, Țig va juca împotriva Elenei Rybakina (Kazakhstan, 106 WTA), care a trecut de italianca Martina Di Giuseppe (211 WTA), scor 6-3, 6-2.

Partida dintre Țig și Rybakina va fi a doua a zilei de duminică pe Terenul Central și va începe în jurul orei 17:00.

