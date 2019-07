​Fără clasament înaintea turneului BRD Bucharest Open, Patricia Maria Țig a reușit un parcurs impresionant, ajungând până în semifinale. În meciul din sferturi contra Kristynei Pliskova, jucătoarea de 24 de ani a încântat publicul cu o scurtă de excepție, lovitura sa fiind desemnată de WTA cea mai frumoasă a zilei de vineri.

Țig a învins-o în trei seturi pe Kristyna Pliskova (Cehia, 92 WTA), cap de serie numărul 8, scor 6-3, 3-6, 6-3, după o oră și 49 de minute. Pentru un loc în finală, Țig va juca împotriva germanei Laura Siegemund (77 WTA), favorită 6, care a eliminat-o în sferturi pe Irina Begu, scor 7-5, 6-2.

Partida dintre Țig și Siegemund va fi prima a zilei de sâmbătă pe Terenul central, de la ora 15:00.



Patricia Maria Tig marveled the @BRDOpen crowd with her play, including this delicate dropper \uD83D\uDC4F #ShotOfTheDay pic.twitter.com/aoj61xXdyh