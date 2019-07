​​VIDEO Anastasija Sevastova, lovitura zilei de joi la BRD Bucharest Open

WTA a ales cea mai frumoasă lovitură reușită joi la BRD Bucharest Open, iar autoarea este Anastasija Sevastova (deținătoarea trofeului). Letona a câștigat un schimb lung cu o scurtă și avea să egaleze situația în setul secund la 5 (Patricia Maria Țig s-a impus în cele din urmă).

Anastasija Sevastova grinds out a long rally at the @BRDOpen and finishes with her signature touch \uD83D\uDC4C #ShotOfTheDay pic.twitter.com/5fChs7BjtI