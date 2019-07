​BRD Bucharest Open: Jaqueline Cristian a câștigat un singur game în fața Elenei Rybakina, în optimi (Rezultatele zilei)

Patricia Maria Țig (România, fără clasare) vs Anastasija Sevastova (Letonia, 11 WTA, favorită 1) 6-2, 7-5Barbora Krejcikova (Cehia, 132) vs Aliona Bolsova (Spania, 88) 6-0, 3-2 (abandon Bolsova, entorsă la gleznă)Martina Di Giuseppe (Italia, 211) vs Veronika Kudermetova (Rusia, 56) 2-6, 5-4 (abandon Kudermetova)Elena Rybakina (Kazakhstan, 106) vs Jaqueline Cristian (România, 210) 6-1, 6-0Patricia Maria Țig vs Kristyna Pliskova (8)Irina Begu vs Laura Siegemund (6)Barbora Krejcikova vs Martina Di GiuseppeElena Rybakina vs Viktoria Kuzmova (2)BRD Bucharest Open face parte din categoria International și este dotat cu premii în valoare de 250.000 de dolari. Competiția se desfășoară în perioada 15-21 iulie 2019, la Arenele BNR din Capitală.