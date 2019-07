Alegerile de la FR Tenis au fost contestate / Ion Țiriac: "Credeți că mă interesează unul din Congo?"

Unul dintre candidaţii la preşedinţia Federaţiei Române de Tenis, dar şi la un post de vicepreşedinte, Marius Vecerdea, a contestat alegerile din cadrul Federației Române de Tenis din poziția sa de președinte al Clubului Sportiv Pamira.





Prezent la Tribunalul București, Ion Țiriac a declarat că nu știe exact motivul pentru care alegerile sunt contestate și speră ca Ministerul Tineretului și Sportului să acorde spijinul necesar tenisului românesc.





"Nu am înțeles nici 1% din termenele juridice care au fost. Se pare că este un cetățean american care are un club la Sibiu și de vreo 5 ani, de 4 ani dă în judecată Federația Română de Tenis pentru orice motiv. Eu în situația în care sunt am treabă. Asta e legea, suntem o țară democratică, dar eu am treabă de făcut, Centrul național, refăcut eventual dacă ne da înapoi banca, leagănul nostru al tenisului de la Staicu, am de făcut centrele de juniori. Avem treabă.

S-a ales, înțeleg eu, democratic, eram în sala aia când s-a ales. Din păcate, nu s-a ales dumnealui, nu știu nu înțeleg și să fiu sincer dumneavoastră credeți că chiar mă interesează pe mine unul care vine din Congo sau din altă parte, care, având în vedere ce este ce face, ne dă în judecată, nu mă interesează, îmi văd de treaba mea sperând că Ministerul Tineretului și Sportului care a agreat Federația Română își face datoria și ne bagă și nouă sumele acelea care nu au fost alocate în ultimii 3,4 ani să facem treaba care o facem. Noi nu am putut să trimitem un junior la US Open, nu am putut să trimitem la Wimbledon suficienți juniori, nici banii de transport nu-i aveam pentru că am fost blocați. Cine răspunde de acest individ, el nu are niciun fel de răspundere pentru că nu cred că o poate percepe", a declarat Ion Țiriac la ieșirea din tribunal.





Marius Vecerdea, președintele Clubului de tenis Pamira, cel care a solicitat anularea rezultatelor alegerilor, a catalogat prezența lui Ion Țiriac în instanță ca o presiune asupra judecătorilor.





"Consider că este o intimidare foarte mare la adresa justiției apariția domnului Țiriac la instanța de judecată, deși conform procedurilor ar fi trebuit să se judece într-o cameră de consiliu care presupune lipsa publicului. Dumnealui nu are încă nicio funcție în FRT, tocmai asta se judecă și până la soluționare dumnealui nu poartă calitatea de președinte. Am foarte mare încredere în justiția din România. (n.r. Am cerut anularea alegerilor) în primul rând pentru că mai bine de 19 ani, FRT este condusă prin săvârșirea unor fapte profund ilegale și aceste aspecte sunt statuate de instanțe de judecată, nu mai puțin de 16 judecători s-au pronunțat asupra faptelor ilegale.

Nu am să cred că într-o țară europeană apariția unui personaj, unui tătuc, unui aproape dictator așa cum chiar în primul discurs de după adunarea generală în care a fost ales a ținut să precizeze într-o formă foarte interesantă domnul Ion Țiriac. Nu am să cred că instanțele de judecată vor reacționa la apariția unui nume unui om care nu respectă legea. În primul rând, Clubul Sportiv Pamira pe care-l reprezint nu a fost lăsat să voteze în Adunarea Generală, i s-a interzis dreptul la vot fără justificare. Clubul Sportiv Pamira împreună cu alte 200 de cluburi nu au avut drept de vot", a declarat Marius Vecerdea.





Marius Vecerdea a mai declarat că Ion Țiriac l-ar fi amenințat: "Agresivitatea domnului Țiriac este incredibilă, nu mai puțin de câteva zile în urmă într-un interviu a menționat că dacă acest om Marius Vecerdea nu se potolește îl vom liniști noi. Înțeleg că îl vom liniști noi înseamnă să vină nelegal într-o instanță de judecată și să pună presiune pe justiție?".





În sala de judecată s-a aflat și George Cosac, fostul preşedinte al FRT, ales vicepreşedinte al instituţiei, care a afirmat la acel moment, după ce a ascultat declaraţiile lui Vecerdea, că Federaţia îşi rezervă dreptul să facă plângere la Direcţia Naţională Anticorupţie împotriva acestuia, având un martor care poate confirma că a plătit anumite sume de bani către un judecător. Joi, Marius Vecerdea a declarat că a primit din partea DNA o confirmare a plângerii depuse.





"Nu mai puțin de ieri am primit de la DNA confirmarea că dosarul a fost trimis la Parchetul General pentru această agresiune a domnului Cosac care a menționat după adunarea generală că eu aș fi mituit judecători că să se pronunțe în favoarea mea. Este o acuzație incredibilă. DNA și Parchetul General să-și facă treaba", a declarat acesta.