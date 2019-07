BRD Bucharest Open: Laura Siegemund, adversara Irinei Begu din sferturi / Viktoria Kuzmova și Kristyna Pliskova merg mai departe (Rezultatele zilei)

Laura Siegemund (Germania, 77 WTA, favorită 6) s-a calificat în sferturile turneului BRD Bucharest Open, unde o va întâlni pe Irina Begu (România, 112 WTA). În aceeași etapă a competiției s-au calificat și Viktoria Kuzmova (Slovacia, 54 WTA, 2) și Kristyna Pliskova (Cehia, 92, 8).



Irina Begu (România, 112 WTA) vs Kaja Juvan (Slovenia, 111) 6-4, 6-3Martina Di Giuseppe (Italia, 211) vs Varvara Lepchenko (SUA, 117) 3-6, 6-1, 7-6(3)Laura Siegemund (Germania, 77) vs Lara Arruabarrena-Vecino (Spania, 165) 7-5, 6-3Kristyna Pliskova (Cehia, 92) vs Ysaline Bonaventure (Belgia, 114) 6-0, 6-2Viktoria Kuzmova (Slovacia, 54) vs Jaimee Fourlis (Australia, 284) 7-5, 6-2BRD Bucharest Open face parte din categoria International și este dotat cu premii în valoare de 250.000 de dolari. Competiția se desfășoară în perioada 15-21 iulie 2019, la Arenele BNR din Capitală.