Dorința Simonei Halep: "Vreau un milion de copii care să meargă la tenis și să avem cât mai mulți campioni"

Simona Halep a vorbit, în cadrul ceremoniei de prezentare a trofeului câștigat la Wimbledon, despre dorințele sale pentru viitor. Simona a declarat că speră ca un milion de copii din România să meargă la tenis și să devină campioni, pentru a putea fi sărbătoriți pe Arena Națională. De asemenea, campioana de la All England Club le-a mulțumit fanilor pentru energia pozitivă pe care o simte atunci când participă la turnee.

Întrebată, după vizionarea meciului, ce îşi mai doreşte, Halep a răspuns: "Nu am vrut să închid gura nimănui, am vrut dar să deschid o mentalitate spre un vis măreţ, pe care l-am avut. Cred că am inspirat foarte mulţi copii, am inspirat mulţi oameni, că atunci când crezi în tine şi crezi că nimic nu este imposibil, ai o şansă să realizezi ceea ce au visat mereu. Aşa că sper ca acest rezultat să dea mai multă încredere oamenilor pentru că există posbilitate şi orice e posibil dacă noi credem în noi.

Îmi doresc ca un milion de copii să meargă la tenis şi să avem cât mai mulţi campioni şi să venim aici, pe stadionul acesta, să-i sărbătorim. Este un vis măreţ şi acesta, dar sper să se realizeze. Împreună cu federaţia, există un proiect şi am promis că o să mergem prin ţară după US Open, atunci când o să am şi eu o perioadă mai liberă, să alegem cât mai mulţi copii şi să-i îndrumăm spre o performanţă, spre un drum frumos, greu, dar care poate aduce multă bucurie acestui popor.





Vreau doar să vă mulţumesc pentru toată energia pozitivă pe care mi-o transmiteţi mereu. O simt şi atunci când merg la turnee am mulţi români alături de mine. Este un lucru deosebit că în seara aceasta aţi venit atât de mulţi să be bucurăm împreună de acest trofeu. Este extraordinar că imi transmiteţi atâta bucurie şi atâta iubire şi cel mai important lucru, ştiu că aveţi nevoie de un model în viaţă ca să fiţi inspiraţi, dar cel mai important lucru este să credem în noi.

Aşa că dacă ajungem să credem în noi, în puterea nostră interioară, putem să facem orice. Vă doresc numai bine şi vă mulţumesc că aţi fost alături de mine, într-un moment frumos", a încheiat campioana de la Wimbledon.





Directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichiţă, i-a oferit jucătoarei un tricou al naţionalei de fotbal, inscripţionat cu numărul 1 şi cu numele ei.





Soprana Irina Baianţ a interpretat melodia One Moment in Time (Whitney Houston), iar solistul Operei Naţionale Andrei Lazăr, cântecul You Raise Me Up (Secret Garden), o melodie favorită a Simonei.





Gica Popescu şi Gheorghe Hagi au fost prezenţi, alături de părinţii Simonei şi de fratele ei. Ilie Năstase, Virginia Ruzici şi Alina Tecşor au fost şi ei la Arena Naţională.





Festivitatatea, care a durat o oră şi 15 minute, s-a încheiat cu o explozie de confetti, în culorile drapelului naţional, scrie News.ro.



Simona Halep a câștigat sâmbătă turneul de la Wimbldon, după ce a învins-o în finală pe americanca Serena Williams, scor 6-2, 6-2, în 55 de minute. Românca și-a trecut astfel în palmares al doilea Grand Slam din carieră, după cel cucerit la Roland Garros în 2018.



