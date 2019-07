Simona Halep, ovaționată de mii de spectatori pe Arena Națională: "Acest trofeu este al nostru, este al țării"

Îmbrăcată în echipament de joc alb, campioana a trecut printr-un culoar pe care se aflau de-o parte și de alta Alina Dumitru, Gabi Szabo, Ilie Năstase, Ion Ţiriac, Gică Popescu, Doina Melinte şi mulţi alţii.





Andi Moisescu a fost prezentatorul evenimentului, iar Andra a interpretat imnul României.





"Este o mare bucurie să vă am alături în această seară, să împărţim acest trofeu, pentru că este al nostru, este al ţării, în primul rând şi este o seară foarte specială pentru mine. Şi anul trecut a fost, dar acum este şi mai specială. Vă mulţumesc foarte mult că aţi venit. Să ne bucurăm şi să ne gândim că se mai pot întâmpla astfel de zile. Vă mulţumesc încă o dată!", a spus Simona Halep, în fața zecilor de mii de spectatori de pe Arena Națională.





Mai mulți sportivi români, între care Ana Maria Popescu, Nicu Vlad, Camelia Potec, Laura Badea și Nadia Comăneci, au transmis mesaje video pentru a o felicita pe campioana de la Wimbledon.





"O parte din acest trofeu aș vrea să îl dedic mamei mele pentru că a fost visul ei. Le mulțumesc părinților, familiei, așa cum am spus mereu, ei au fost poate cei mai importanți pentru mine, ca să ajung pe această seară în fața voastră și să ne bucurăm de aceste trofee.

Mulțumesc, în primul rând, tuturor antrenorilor, nu vreau să le dau numele, pentru că au fost mulţi. Îi mulțumesc, bineînțeles, doamnei Virginia Ruzici, care a fost o inspirație pentru mine, lui Ilie Năstase, care ne-a făcut să iubim acest sport cu adevărat și domnului Țiriac, care mi-a dat sfaturi destul de dure, dar au fost foarte importante. Mulțumesc foarte mult, bineînțeles, României pentru că m-am născut aici și sper să trăiesc aici toată viața" - Simona Halep.