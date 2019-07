LIVEVIDEO Simona Halep prezintă trofeul de la Wimbledon pe Arena Națională: „Acest trofeu este al nostru, este al țării”

„Acest trofeu este al nostru, este al țării. E o seară specială pentru mine. Vă mulțumesc, să ne bucurăm”, a spus Simona Halep.Au transmis mesaje video de felicitare mai mulți sportivi, între care Ana Maria Brâznză, Nicu Vlad, Camelia Potec, Laura Badea și Nadia Comăneci.„Este seara noastră nu este doar seara mea. Le mulțumesc celor care mi-au transmis un mesaj. E o onoare pentru mine să împart această bucurie cu oamenii care au venit să mă vadă. O parte din acest trofeu îl dedic mamei mele pentru că a fost visul ei. Mulțumesc familiei, tuturor antrenorilor, le mulțumesc pentru fiecare cărămidă de pe care au pus-o, doamnei Virginia Ruzici, dlui Ilie Năstase și dlui Ion Țiriac care mi-a dat sfaturi foarte dure, României pentru că aici m-am născut și aici îmi doresc să trăiesc toată viața”, a mai spus Simona Halep.„Welcome to Simona night! Eu am văzut finala live, am văzut şi alte două finale ale unui român, care s-a hotărât să le facă cadou altui jucător, nu a vrut să le câştigi. Nu ar fi drept să nu îl numeşti pe Ilie Năstase. Eu am păşit pe terenul acela central şi am jucat acolo. E adevărat, numai dublu. E deosebit faţă de orice alt teren central. Are o tradiţie de aproape 150 de ani. Nu schimbă nimic. Eu am hotărât să o rog pe Simona să mai trecem încă o dată prin această finală", a spus Ion Țiriac la festivitatea organizată pe Arena Națională.Ion Țiriac comentează alături de Simona Halep principalele momente ale finalei de la Wimbledon.