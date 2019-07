VIDEO Jaqueline Cristian, lovitura zilei de marți la BRD Bucharest Open

WTA a ales cea mai frumoasă lovitură reușită marți la BRD Bucharest Open, iar autoarea este Jaqueline Cristian. În meciul din primul tur cu Sorana Cîrstea, Jaqueline a pus capăt unui raliu impresionant cu o scurtă de senzație.

Jaqueline Cristian (210 WTA), beneficiara unui wild card, a produs surpriza în primul tur la BRD Bucharest Open, reușind să o elimine din competiție pe Sorana Cîrstea (81 WTA), favorita numărul 5. Jucătoarea de 21 de ani s-a impus în trei seturi, scor 6-4, 4-6, 6-2.





În turul al doilea, Jaqueline va juca împotriva Elenei Rybakina (Kazahstan, 106 WTA), care a învins-o în runda inaugurală pe Paula Badosa Gibert (Spania, 116 WTA), scor 7-5, 7-6(4).



Jaqueline Cristian ends this incredible rally with the softest touch and delights the @BucharestOpen crowd \uD83D\uDC4F\uD83D\uDC4F\uD83D\uDC4F #ShotOfTheDay pic.twitter.com/ePTIqcENO7