BRD Bucharest Open: Jaqueline Cristian a câștigat în trei seturi duelul cu Sorana Cîrstea

Jaqueline Cristian (210 WTA), beneficiara unui wild card, a produs surpriza în primul tur la BRD Bucharest Open, reușind să o elimine din competiție pe Sorana Cîrstea (81 WTA), favorita numărul 5. Jucătoarea de 21 de ani s-a impus în trei seturi, scor 6-4, 4-6, 6-2.

Sorana a început mai bine meciul, a condus cu 3-0, deși al treilea game a fost unul maraton, câștigat după ce a salvat trei mingi de break. Șansele ratate au ambiționat-o pe Jaqueline, care și-a trecut apoi în cont cinci game-uri consecutive. Cîrstea a reușit să își facă serviciul cu mare dificultate, anulând două mingi de set ale adversarei, însă Cristian a închis apoi primul act pe serviciul propriu, la a cincea oportunitate.



Setul al doilea a avut un debut asemănător, Sorana a condus din nou cu 3-0, dar din acest punct scenariul a fost diferit. Numărul 81 WTA a reușit să se distanțeze la 4-1, Jaqueline a avut puterea să egaleze scorul (4-4), însă în final și-a mai cedat o dată serviciul. Astfel, setul secund s-a încheiat 6-4 în favoarea Soranei.

Actul decisiv a fost unul în care Jaqueline Cristian a arătat un nivel de tenis excelent, a profitat de orice șansă, ajungând să aibă un avantaj de 4-0. Până la final ambele jucătoare și-au câștigat serviciul, Cristian fructificând prima minge de meci și impunându-se cu 6-2. Meciul a durat două ore și 20 de minute.





În turul al doilea, Jaqueline va juca împotriva Elenei Rybakina (Kazahstan, 106 WTA), care a învins-o în runda inaugurală pe Paula Badosa Gibert (Spania, 116 WTA), scor 7-5, 7-6(4).

Arantxa RUS (NED) vs [3] Veronika KUDERMETOVA (RUS) 2-6, 4-6[LL] Isabella SHINIKOVA (BUL) vs Kaja JUVAN (SLO) 7-5, 1-6, 1-6[5] Sorana CIRSTEA (ROU) vs [WC] Jaqueline CRISTIAN (ROU) 4-6, 6-4, 2-6