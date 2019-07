VIDEO Laura Siegemund, cea mai frumoasă lovitură în prima zi la BRD Bucharest Open

Laura Siegemund (Germania, 77 WTA) a avut cea mai frumoasă lovitură în prima zi de întreceri de la BRD Bucharest Open. În meciul din runda inaugurală cu Anhelina Kalinina (Ucraina, 137 WTA), Siegemund a reușit un drop-shot de senzație, în setul al doilea, la scorul de 4-3, 15-0 în favoarea sa.

Siegemund s-a impus în trei seturi, scor 4-6, 6-3, 6-4, după două ore și 47 de minute, urmând să joace în runda următoare contra învingătoarei dintre Shilin Xu (China, 221 WTA), venită din calificări, și Lara Arruabarrena-Vecino (Spania, 165 WTA).



.@laurasiegemund pulls off a stunning drop shot out of nowhere for today's #ShotOfTheDay at the #BRDBucharestOpen \uD83D\uDC4F pic.twitter.com/hlyw6gm0I4