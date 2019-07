BRD Bucharest Open: Opt românce vor evolua marți în proba de simplu - Programul complet al zilei

A doua zi de întreceri de la BRD Bucharest Open va fi una plină pentru jucătoarele din România. Sorana Cîrstea, Irina Begu, Ana Bogdan, Elena-Garbiela Ruse, Jacqueline Cristian, Alexandra Cadanțu, Irina Bara și Patricia Maria Tig vor evolua în primul tur al probei de simplu.







Programul complet al zilei de marți



Terenul central - meciurile încep la ora 14:00





Anastasija Sevastova (1) vs Ana Bogdan





Nu înainte de ora 20:00





Grandstand





Terenul 4 - meciurile încep la ora 14:00





Terenul 6 - meciurile încep la ora 14:00





Naiktha Bains/Anastasia Grymalska vs Viktoria Kuzmova/Kristyna Pliskova





BRD Bucharest Open face parte din categoria International și este dotat cu premii în valoare de 250.000 de dolari. Competiția se desfășoară în perioada 15-21 iulie 2019, la Arenele BNR din Capitală.



Sorana Cîrstea (5) vs Jaqueline CristianIrina-Camelia Begu vs Aleksandra KrunicElena-Gabriela Ruse vs Barbora KrejcikovaArantxa Rus vs Veronika Kudermetova (3)Alexandra Cadanțu vs Kristyna Pliskova (8)Jaimee Fourlis vs Irina BaraAnna Bondar vs Patricia Maria TigIsabella Shinikova vs Kaja JuvanShilin Xu vs Lara ArruabarrenaVarvara Lepchenko vs Martina Di GiuseppeSharon Fichman/Nina Stojanovic vs Marie Benoit/Ysaline BonaventureAkgul Amanmuradova/Cristina Dinu vs Aliona Bolsova/Tereza Mrdeza