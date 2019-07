Simona Halep: "Este un succes enorm, pentru că nu avem teren cu iarbă în România. Sper ca pentru tânăra generaţie şi pentru copilaşi să fie o inspiraţie"

Simona Halep a revenit luni în România, după ce a câștigat turneul de la Wimbledon, al doilea de Grand Slam din carieră. Campioana a declarat, la aeroportul Otopeni, că succesul obținut la All England Club este unul enorm, mai ales pentru faptul că în România nu sunt terenuri de tenis cu iarbă. "Sper că pentru tânăra generaţie şi pentru copilaşi să fie o inspiraţie", a spus numărul 4 WTA.



"Mulţumesc foarte mult că aţi venit. Este o primire deosebită, una călduroasă, ca de fiecare dată. Aş vrea să îi mulţumesc familiei, tuturor antrenorilor mei, de când am început prima dată să țin o rachetă în mână, de la patru ani și jumătate, echipei mele din prezent - care e una foarte bună, cu nişte oameni deosebiţi și mă ajută să ating cel mai înalt nivel în tenisul mondial. Bineînţeles, Federaţiei, pentru că fără ea nu prea știam ce înseamnă tenisul şi tuturor oamenilor care mă susţin, fanilor mei, tuturor oamenilor care își pun toată energia la meciurile mele și îmi transmit gândurile bune.





Bineînțeles, sunt persoane speciale în viața mea, în ultimii ani, care m-au ajutat foarte mult să cred în mine, că pot să câștig astfel de trofee. O să încep cu doamna Virginia Ruzici, pentru că acum 10 ani a fost alături de mine și a considerat că o să ajung foarte sus. A venit alături de mine și este în prezent.





Darren Cahill, care în ultimii patru ani m-a învățat să cred în mine și să pot să câștig pe cele mai mari arene ale lumii, în tenis. Domnului Țiriac, care e prezent, îi mulţumesc foarte mult pentru tot sprijinul și pentru toate sfaturile pe care mi le-a dat. Fiind dure, mai puțin dure, dar au fost bune și m-au făcut să cred 100% în mine că sunt capabilă să o înving chiar și pe Serena într-o finală de Grand Slam.





Vă mulțumesc tuturor! Vă mulțumesc încă o dată pentru primirea călduroasă și, cum bine știm cu toții, de fiecare dată mă întorc cu drag în România și acasă la mine. Vă mulțumesc foarte mult", a spus Simona Halep, la sosirea pe Otopeni.



"Am primit sfaturi de la Darren (n.r. Cahill), dar sunt sfaturi prietenești. A fost antrenorul meu, acum antrenorul meu oficial este Daniel Dobre, care este alături de mine aici și a fost în ultimele luni ale acestui an. Bineînțeles, și Teo (n.r. Cercel), care este de foarte mulți ani alături de mine. Echipa kinetic, Marian a fost alături de mine și a avut grijă de corpul meu pe durata acestui turneu. Darren a fost și el alături de noi și este în continuare", a precizat Halep.





Întrebată dacă vreo jucătoare în circuit lovește precum Serena la serviciu, cu dreapta sau reverul, Halep a răspuns: "Serviciul, cu siguranță nu, pentru că este cel mai puternic serviciu din tot circuitul feminin. Lovitura de dreapta și de rever, pot să spun că mai sunt jucătoare care lovesc atât de puternic, dar ea este cea mai bună jucătoare a lumii din toate timpurile și cred că ocupă primul loc la orice".



"A fost o aterizare destul de liniștită, dar am avut eu emoții, pentru că știam că mă așteptați voi aici. O să stau câteva zile, o să mă odihnesc, o să mă bucur de acest trofeu, în primul rând. Și după aceea o să o iau de la capăt. Pot să spun că săptămânal am un obiectiv important, fiecare turneu pe care îl joc este important și îmi doresc să fac maxim", a mai spus Simona Halep.







Gheorghe Hagi a fost modelul meu de când eram copil





"Gheorghe Hagi a fost modelul meu de când eram copil. M-a inspirat, m-a făcut să cred că se poate chiar dacă sunt sporturi diferite, dar legătură directă nu am avut", a precizat Halep.





Despre felicitările pe care le-a primit





"Toate au fost frumoase, nu aș putea să aleg o singură felicitare. Oamenii au fost foarte călduroși cu mine. Am primit foarte multe mesaje, nu am reușit încă să le citesc pe toate, dar le mulțumesc tuturor, pentru că au avut timp să-mi trimită un mesaj".





"Turneul de la Roland Garros de anul trecut m-a ajutat foarte mult"





"Am dormit chiar foarte bine înaintea finalei. Turneul de la Roland Garros de anul trecut m-a ajutat foarte mult și având experiență, mi-a fost mult mai ușor să gestionez, dar bineînțeles că acest turneu fiind pe iarbă este mai deosebit și a fost mult mai greu. Mai ales că a trebuit să joc contra Serenei, dar am fost destul de lucidă, destul de clară cu ce am de făcut și mi-am jucat șansă. Am jucat cât am putut eu de bine și de aceea am și reușit să câștig".







"Nu am dansat. Era foarte obosit (n.r Novak Djokovic) și nu am fost invitată la dans", a spus românca.





"Sper ca pentru tânăra generaţie şi pentru copilaşi să fie o inspiraţie"





"Este un succes enorm, pentru că, după cum bine ştiţi, nu avem teren cu iarbă în România şi nu multe ţări au terenuri cu iarbă, este greu să credem când suntem copii că o să avem şansa să jucăm la Wimbledon şi să câştigăm, dar acum visul a devenit realitate şi sper ca pentru tânăra generaţie şi pentru copilaşi să fie o inspiraţie, să creadă în ei că orice este posibil şi niciodată să nu cedeze".





Despre finala cu Serena Williams





"Nu a fost atât de uşor cum a părut, emoţional a fost destul de greu, o încărcătură mare, dar, aşa cum am spus, am fost destul de lucidă şi clară pe tactică pe care am decis-o înainte de meci cu echipa mea. Consider că a fost meciul perfect, ziua perfectă şi nu m-am gândit nicio clipă la scor sau la ce se întâmplă pe teren, am vrut doar să-mi fac treaba şi să cred că am şansa mea să câştig", a afirmat campioana de la Wimbledon.







"Am știut că trebuie să fiu 100% pe fiecare punct, pentru că ea atunci când revine, o face foarte bine și este foarte puternică. Poate domina meciul din orice moment, așa că am stat concentrată pe tactică mea și a fost foarte bine așa".





"Am primit un mesaj, chiar acum când am aterizat, în legătură cu domnul preşedinte Klaus Iohannis. Îi mulţumesc foarte mult, sunt onorată, este un lucru deosebit şi abia aştept să se întâmple", a declarat Halep, după ce a aflat că va fi decorată de preşedintele Klaus Iohannis cu Ordinul Naţional ”Steaua României”.





Despre publicul de la finală





"De fiecare dată când joc am senzația că tot publicul este cu mine. Nu am nici cel mai mic dubiu că oamenii sunt împotriva mea. Mereu mi-au arătat energie pozitivă și sutinere necondiționată".





Care este următorul obiectiv





"Medalie la jocurile olimpice, cu siguranță. Este principalul obiectiv. Îmi doresc tare mult să ating forma de la Wimbledon că să pot să câștig. Mi-aș dori, bineînțeles, aur, dar nu va fi ușor. Nu este ușor niciodată, dar o să joc în toate probele ca să am o șansă în plus să iau orice fel de medalie".





Despre reacția mamei sale după ce câștigat trofeul





"Nu prea a avut cuvinte, era foarte emoționată și nu a putut să vorbească. A spus că este incredibil și că nu îi vine să creadă încă. I-am spus că după câteva zile, poate și săptămâni, o să realizeze ce se întâmplă".



Întrebată de Jocurile Olimpice de la anul, Simona a vorbit despre posibilitatea de a fi port-drapel: "Vai, mulţumesc că aţi adus vorba de aşa ceva. L-am rugat acest lucru acum câteva luni (n.r pe Mihai Covaliu), i-am spus că îmi doresc tare mult să se întâmple acest lucru. Mi-aș dori, dacă nu este prea mare presiunea, să ne și spună dacă e de acord.





Prezent la sosirea Simonei Halep, Mihai Covaliu, preşedintele COSR, a confirmat că Halep va fi portdrapelul României la JO 2020.



"Loc găsesc oriunde pentru astfel de trofee. O să-l pun alături de trofeul de la Roland Garros și cele două de la Madrid. Sunt diferite, sunt amândoua foarte speciale, dar un turneu de Grand Slam întodeauna este parcă mai frumos și mai deosebit pentru jucători", a mai spus Halep.





Despre susținerea din partea românilor





"Mereu mă susțin oriunde joc, este o atmosfera plăcută și le mulțumesc pentru acest lucru. Simt energia pozitivă pe care mi-o trimit, susținerea necondiționată și îi aștept cu mare drag la cât mai multe turnee. Și bineînțeles, să avem și în România un turneu mai mare, să putem să jucăm toate, o sală, niște terenuri frumoase și să ne întâlnim cât mai des. Pentru că este un lucru foarte bun pentru copii, să se insipire și să se motiveze de pe urma acestor rezultate", a declarat Simona Halep.







Simona Halep a câștigat sâmbătă turneul de la Wimbldon, după ce a învins-o în finală pe americanca Serena Williams, scor 6-2, 6-2, în 55 de minute. Românca și-a trecut astfel în palmares al doilea Grand Slam din carieră, după cel cucerit la Roland Garros în 2018.





Halep a sosit la aeroportul Otopeni cu o aeronavă British Airways şi a fost întâmpinată la scara avionului de ministru Tineretului şi Sportului, Bogdan Matei, de preşedintele FR Tenis, Ion Ţiriac, de fostul tenismen Ilie Năstase, de preşdintele COSR, Mihai Covaliu, care i-au oferit buchete de flori. Şi preşedintele Klaus Iohannis a trimis un buchet de flori pentru jucătoarea română.