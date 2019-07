FOTO Simona Halep: "A fost o seară magică la balul de la Wimbledon, nu o voi uita niciodată"

Simona Halep (4 WTA) a participat, duminică seară, la Dineul Campionilor de la Wimbledon, organizat la Guildhall, în Londra. "A fost o seară magică pe care nu o voi uita niciodată", a scris românca pe Facebook.

These amazing people were all by my side ❤️ pic.twitter.com/yO95wW2Y8y