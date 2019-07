VIDEO Novak Djokovic, după ce l-a învins pe Roger Federer: "E ireal ce s-a întâmplat, e păcat că cineva trebuie să piardă într-un astfel de meci"

"A fost poate nu cea mai deosebită finală în care am jucat, dar a fost fantastică. Îl respect foarte mult pe Roger, m-a învins de atâtea ori și eu l-am învins de atâtea ori. E ireal ce s-a întâmplat, e păcat că într-un astfel de meci cineva trebuie să piardă. Este un pic ciudat să joci tie-break la 12-12", a declarat Djokovic, la finalul partidei.

Trofeele confecționate, visul îndeplinit și mulțumirile pentru părinți





"Roger spunea că vrea să fie un model de inspirație pentru alții. Și eu vreau să fiu, iar el m-a inspirat pe mine în multe momente. Când eram mic doream să câștig un Grand Slam. Mereu mi-am dorit să câștig aici, e ceva deosebit. Îmi confecționam tot felul de trofee în camera mea, dar cel mai prețios era cel de la Wimbledon. A fost ceva deosebit pentru mine să fie și băiatul meu aici. Soția și fata mea sunt în Londra, dar nu la meci. Le iubesc. Părinții sunt aproape de mine, întotdeauna m-au susținut", a mai spus Nole.

"When I was a boy... I used to make the trophies out of different materials in my room"@DjokerNole's childhood dream has become a reality for a fifth time...#Wimbledon pic.twitter.com/fpRYRIE9BA