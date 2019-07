LiveText Novak Djokovic vs Roger Federer (de la ora 16:00)

Wimbledon, finala





Statistica rivalității dintre Novak Djokovic și Roger Federer:





Cei doi s-au mai înfruntat de 47 de ori de-a lungul timpului (doar Djokovic și Nadal s-au întâlnit de mai multe ori - 54). Sârbul conduce la întâlnirile directe, scor 25-22.





Ultima confruntare a avut loc în 2018, în semifinalele Masters-ului de la Paris (hard), unde Nole s-a impus în trei seturi, scor 7-6(6), 5-7, 7-6(3), în ceea ce a fost numită de ATPTour.com "Cea mai bună partidă a anului 2018".

Pentru Federer va fi a 12-a finală la Wimbledon (cele mai multe din istoria competiției) și a 31-a de Grand Slam din carieră. De partea cealaltă, Djokovic se va afla pentru a șasea oară în ultimul act la Londra și pentru a 24-a oară într-o finală de Grand Slam.

Federer a câștigat de opt ori trofeul de la All England Club (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012 și 2017), în timp ce Djokovic s-a impus de patru ori (2011, 2014, 2015 şi 2018).

Sârbul conduce cu 9-7 în confruntările disputate la Grand Slam-uri. Federer este singurul jucător care a reușit să îl învingă pe Djokovic la toate turneele <majore>. De asemenea, Nole este singurul care l-a învins pe elvețian la Australian Open, Wimbledon, Roland Garros și US Open.

În doar două din ultimele 16 ediții niciunul dintre cei doi nu a ajuns până în finală: în 2010 - Nadal vs Berdych și 2016 - Murray vs Raonic. În această perioadă, cei doi au câștigat în total 12 titluri la All England Club.

Novak Djokovic a câștigat patru din ultimele cinci meciuri directe cu Federer și opt din ultimele zece. Ultima victorie a lui Fedex datează din 2015, când acesta se impunea în grupele Turneului Campionilor.

Djokovic și Federer s-au duelat în 13 din ultimele 14 sezoane în circuitul ATP.

Ambii au obținut mai multe victorii la Wimbedon decât la oricare alt Grand Slam: Djokovic 71-10, Federer 101-12 (singurul jucător cu peste 100 de victorii la un turneu <major>).

Roger Federer a participat la 21 de ediții consecutive ale Wimbledon-ului. Elvețianul este singurul jucător care s-a aflat pe tabloul din 1999 (debutul său) și încă este în activitate în proba de simplu.

Dacă se impune, Roger Federer va deveni cel mai vârstnic câștigător de Grand Slam din Era Open, la 37 de ani și 340 de zile.

Djokovic speră să câștige al patrulea titlu de Grand Slam după ce a împlinit vârsta de 30 de ani. Doar Roger Federer, Rafael Nadal și Rod Laver au reușit această performanță. De asemenea, sârbul poate deveni primul jucător de peste 30 de ani care își apără titlul la Wimbledon.

Nole a fost cel mai agresiv jucător la primire la această ediție a Wimbledon-ului. Sârbul a obținut 71 de mingi de break și a convertit 34 (48%) în cele 89 de game-uri de primire disputate.





Djokovic vs Federer, la Wimbledon:





2012, semifinale: 6-3, 3-6, 6-4, 6-3 pentru Federer

2014, finala: (7)6-7, 6-4, 7-6(4), 5-7, 6-4 pentru Djokovic

2015, finala: 7-6(1), (10)6-7, 6-4, 6-3 pentru Djokovic





Alte întâlniri marcante:





2006, Monte Carlo: 6-3, 2-6, 6-3 pentru Federer (primul meci direct)

2007, Australian Open: 6-2, 7-5, 6-3 pentru Federer (prima întâlnire la un Grand Slam)

2007, Montreal: 7-6(2), 2-6, 7-6(2) pentru Djokovic (prima victorie a sârbului)

2007, US Open: 7-6(2), 7-6(2), 6-4 pentru Federer (prima finală de Grand Slam)

2008, Australian Open: 7-5, 6-3, 7-6(5) pentru Djokovic (prima victorie a sârbului la un Grand Slam)

2011, Roland Garros: 7-6(5), 6-3, 3-6, 7-6(5) pentru Federer (elvețianul îi oprea sârbului seria de 43 de victorii consecutive)

Parcursul celor doi jucători la Wimbledon 2019:





Novak Djokovic





Roger Federer

Cele mai multe victorii la fiecare Grand Slam:





Australian Open - Roger Federer - 97

Roland Garros - Rafael Nadal - 93

Wimbledon - Roger Federer - 101

US Open - Jimmy Connors - 98





Clasamentul titlurilor de Grand Slam:





1. Roger Federer 20

2. Rafael Nadal 18

3. Novak Djokovic 15

4. Pete Sampras 14





Campionul de pe tabloul de simplu masculin primește un trofeu cu o înălțime de 47 de centimetri și un diametru de 19 centimetri. Se acordă începând cu 1887, iar pe el scrie "The All England Lawn Tennis Club Single Handed Champion of the World"





Lista tuturor câștigătorilor de la Wimbledon:





2018 Novak Djokovic

2017 Roger Federer

2016 Andy Murray

2015 Novak Djokovic

2014 Novak Djokovic

2013 Andy Murray

2012 Roger Federer

2011 Novak Djokovic

2010 Rafael Nadal

2009 Roger Federer

2008 Rafael Nadal

2007 Roger Federer

2006 Roger Federer

2005 Roger Federer

2004 Roger Federer

2003 Roger Federer

2002 Lleyton Hewitt

2001 Goran Ivanisevic

2000 Pete Sampras

1999 Pete Sampras

1998 Pete Sampras

1997 Pete Sampras

1996 Richard Krajicek

1995 Pete Sampras

1994 Pete Sampras

1993 Pete Sampras

1992 Andre Agassi

1991 Michael Stich

1990 Stefan Edberg

1989 Boris Becker

1988 Stefan Edberg

1987 Pat Cash

1986 Boris Becker

1985 Boris Becker

1984 John McEnroe

1983 John McEnroe

1982 Jimmy Connors

1981 John McEnroe

1980 Bjorn Borg

1979 Bjorn Borg

1978 Bjorn Borg

1977 Bjorn Borg

1976 Bjorn Borg (6-4, 6-2, 9-7 cu Ilie Năstase)

1975 Arthur Ashe

1974 Jimmy Connors

1973 Jan Kodes

1972 Stan Smith (4-6, 6-3, 6-3, 4-6, 7-5 cu Ilie Năstase)

1971 John Newcombe

1970 John Newcombe

1969 Rod Laver

1968 Rod Laver





Începutul Erei Open





1967 John Newcombe

1966 Manuel Santana

1965 Roy Emerson

1964 Roy Emerson

1963 Chuck McKinley

1962 Rod Laver

1961 Rod Laver

1960 Neale Fraser

1959 Alex Olmedo

1958 Ashley Cooper

1957 Lew Hoad

1956 Lew Hoad

1955 Tony Trabert

1954 Jaroslav Drobny

1953 Vic Seixas

1952 Frank Sedgman

1951 Dick Savitt

1950 Bugde Patty

1949 Ted Schroeder

1948 Bob Falkenburg

1947 Jack Kramer

1946 Yvon Petra





Între 1940 și 1945 nu s-a disputat din cauza celui de-al doilea Război Mondial





1939 Bobby Riggs

1938 Don Budge

1937 Don Budge

1936 Fred Perry

1935 Fred Perry

1934 Fred Perry

1933 Jack Crawford

1932 Ellsworth Vines

1931 Sidney Wood

1930 Bill Tilden

1929 Henri Cochet

1928 Rene Lacoste

1927 Henri Cochet

1926 Rene Lacoste

1925 Rene Lacoste

1924 Jean Borotra

1923 Bill Johnston

1922 Gerald Patterson

1921 Bill Tilden

1920 Bill Tilden

1919 Gerald Patterson





Între 1915 și 1918 nu s-a disputat din cauza Primului Război Mondial





1914 Norman Brookes

1913 Anthony Wilding

1912 Anthony Wilding

1911 Anthony Wilding

1910 Anthony Wilding

1909 Arthur Gore

1908 Arthur Gore

1907 Norman Brookes

1906 Laurence Doherty

1905 Laurence Doherty

1904 Laurence Doherty

1903 Laurence Doherty

1902 Laurence Doherty

1901 Arthur Gore

1900 Reginald Doherty

1899 Reginald Doherty

1898 Reginald Doherty

1897 Reginald Doherty

1896 Harold Mahony

1895 Wilfred Baddeley

1894 Joshua Pim

1893 Joshua Pim

1892 Wilfred Baddeley

1891 Wilfred Baddeley

1890 Willoughby Hamilton

1889 William Renshaw

1888 Ernest Renshaw

1887 Herbert Lawford

1886 William Renshaw

1885 William Renshaw

1884 William Renshaw

1883 William Renshaw

1882 William Renshaw

1881 William Renshaw

1880 John Hartley

1879 John Hartley

1878 Frank Hadow

1877 Spencer Gore.

Cei doi jucători ​se îndreaptă spre teren. Djokovic este urmat de Federer (amândoi cunosc acest drum atât de bine).