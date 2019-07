Nick Bollettieri, despre Simona Halep: Cea mai bună mobilitate pe care am văzut-o la o jucătoare / Românca, felicitată de jucători din circuitele ATP și WTA

Nick Bollettieri, unul dintre pionerii conceptului pregătirii jucătorilor de tenis în şcoli specializate, a apreciat că mobilitatea Simonei Halep este cea mai bună pe care a văzut-o la o jucătoare de tenis. Românca a fost felicitată și de mai mulți jucători din circuitele ATP și WTA, printre care Novak Djokovic, Kevin Anderson sau Carla Suarez Navarro, informează News.ro.





"Felicitări campioanei de la Wimbledon, Simona Halep! O performanţă spectaculoasă. Cea mai bună mobilitate pe care am văzut-o la o jucătoare. Bravo, Darren Cahill şi Ion Ţiriac, pentru înţelepciunea şi susţinerea voastră", a scris Bollettieri pe Twitter.

Congratulations to @Wimbledon Champion @Simona_Halep! Spectacular performance! Best mobility I have ever seen from a female. Well done @darren_cahill and Ion Tiriac for all your wisdom and support. https://t.co/xrL7jlUx8y — Nick Bollettieri (@NickBollettieri) 14 iulie 2019

Congratulations, Simona! Well done on an incredible match and tournament \uD83D\uDC4F https://t.co/vW3qM1xOdL — Kevin Anderson (@KAndersonATP) 13 iulie 2019

Au fost şi jucătoare care au salutat victoria româncei.





"Nu e nevoie de cuvinte. Uimitor. Felicitări", a scris spaniola Carla Suarez Navarro, jucătoare cu care Halep se cunoaşte bine şi se mai antrenează împreună.

Un mesaj emoţionant a venit şi de la Antipozi, de la echipa de fotbal australian Port Adelaide, la care suporteri sunt Darren Cahill şi familia lui.





"Imense felicitări pentru ambasadoarea clubului nostru, Simona Halep, pentru victoria ta de la Wimbledon! Familia ta de la Port Adelaide nu poate fi mai mândră de atât", au scris australienii.

A huge congratulations to club ambassador @Simona_Halep on your Wimbledon victory! Your Port Adelaide family couldn't be more proud \uD83C\uDFC6 ❤️#weareportadelaide pic.twitter.com/wcWFsMrgyc — Port Adelaide FC (@PAFC) 14 iulie 2019

Simona Halep, locul 7 WTA, a câştigat turneul de la Wimbledon, al doilea Grand Slam din carieră, după ce a învins-o, sâmbătă, în finală, cu scorul de 6-2, 6-2, pe americanca Serena Williams, locul 10 WTA, după numai 55 de minute de joc.









Prin academia lui Bollettieri au trecut mai jucători de tenis, ca Andre Agassi, Jim Courier, Monica Seles, Mary Pierce, Maria Şarapova, Daniela Hantuchová, Jelena Jankovici, Sabine Lisicki, Sara Errani, Tommy Haas, Max Mîrnîi, Xavier Malisse, Venus Williams, Serena Williams, Martina Hingis, Anna Kournikova, Marcelo Ríos şi Kei Nishikori."Felicitări, Simona! O victorie formidabilă pe care o meriţi!", a fost mesajul luipentru Halep."Felicitări, Simona! Bravo pentru un meci şi un turneu incredibile", a scris"Felicitări, Simona! Inspiraţie", a postat franţuzoaica"Uimitor", a scris australiancaCel mai frumos mesaj a venit din partea jucătoarei turce: "Întotdeauna un mare fan al tău, Simona Halep, nu numai pentru cariera ta, ci şi pentru personalitatea ta. Multe felicitări!".