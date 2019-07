Chris Evert: "Cred că mişcarea a fost principala armă a Simonei Halep în finală"

Fosta jucătoare de tenis Chris Evert a declarat că Simona Halep a avut drept armă principală în finala de la Wimbledon cu Serena Williams modul în care s-a mişcat pe teren, potrivit News.ro.

"A fost o strălucitoare expunere a Simonei Halep. Era cunoscută ca o jucătoare care dă totul înapoi, o jucătoare defensivă, dar tocmai i-a luat jocul Serenei. A avut un răspuns pentru puterea Serenei, a înţeles cum să-i returneze serviciul. Cred că mişcarea a fost principala ei armă în acest meci. Nu am văzut-o venind şi nici alţii nu cred că au văzut-o.

Este cea mai dură înfrângere pentru Serena, din punct de vedere al scorului, într-o finală de Grand Slam. Simţeai că Serena era în lumea ei mică acolo, nu avea nicio gaură în jocul ei. A fost remarcabil că a închis meciul jucând atât de bine, deoarece foarte des jucătoarele se trezesc şi realizează <o bat pe Serena> şi Serena le atacă apoi. Nu am văzut pe nimeni să citească atât de bine serviciul Serenei aşa cum a făcut-o Simona. Mă gândeam dacă îl citeşte aşa bine, anticipându-l bine sau dacă a studiat modelul. Vedea mingea devreme şi puncta.

Aşa cum spunea înaintea finalei: <Nu am puterea Serenei, dar am picioarele mele>. A jucat agresiv, are numai 1.68, este mică, dar a ajucat un tenis exploziv de pe fundul terenului şi a făcut pasul în teren mai mult. Sâmbătă, totul a mers bine. Nu poţi spune nimic negativ de Serena deoarece, pentru cât de mult tenis a jucat anul acesta, să ajungă în finală a fost destul de impresionant. A fost primul meci jucat împotriva unei jucătoare din top 10 WTA şi prima dată când a avut de-a face cu schimburi lungi. Loviturile ei, care în mod normal ar fi trebuie să fie câştigătoare, Simona le dădea înapoi.

Cred că Serena ar putea fi într-o formă mai bună fizic. A avut puţin timp la dispoziţie să se antreneze, dar poate că acum, că este sănătoasă, va juca mai multe turnee înainte de US Open şi asta ar putea să o ajute. Poate fi o Serena diferită la Flushing Meadows. Nu a câştigat Grand Slam-ul cu numărul 24, dar cred că îl poate lua în altă parte. Nu mi-am pierdut încrederea că poate câştiga şi nu cred că e cineva care o cunoaşte şi se îndoieşte de asta", a declarat Chris Evert, la ESPN.





Simona Halep, locul 7 WTA, a câştigat turneul de la Wimbledon, al doilea Grand Slam din carieră, după ce a învins-o, sâmbătă, în finală, cu scorul de 6-2, 6-2, pe americanca Serena Williams, locul 10 WTA, după numai 55 de minute de joc.