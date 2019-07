​FOTO Imaginile care vorbesc de la sine despre o zi perfectă: Simona Halep, campioană la Wimbledon

​Simona Halep nu mai face parte, începând de sâmbătă, din grupul jucătoarelor care au în CV un singur titlu de Grand Slam, jucătoarea noastră cucerind Wimbledon-ul după o finală perfectă contra Serenei Williams (regină la All England Club de șapte ori).



Lift-off for @Simona_Halep \uD83D\uDCA8



The Romanian takes the opening set 6-2 against Serena Williams, breaking twice and making just two unforced errors #Wimbledon pic.twitter.com/g8Qn851x4a — Wimbledon (@Wimbledon) July 13, 2019

Start as you mean to go on...



Eight minutes in and @Simona_Halep has a double break in the first set against Serena Williams, leading 3-0#Wimbledon pic.twitter.com/7pb61xyPm2 — Wimbledon (@Wimbledon) July 13, 2019

Live reactions to the level of tennis on show \uD83D\uDE2E#Wimbledon pic.twitter.com/NmOgTnGAYY — Wimbledon (@Wimbledon) July 13, 2019

A dream start for @Simona_Halep...



The Romanian races into a 2-0 lead in the ladies' singles final against Serena Williams#Wimbledon pic.twitter.com/BS45IDcVHY — Wimbledon (@Wimbledon) July 13, 2019

Simona Halep este prima jucătoare din România care câștigă turneul de la Wimbledon. Singurul român care a mai ajuns în ultimul act la Wimbledon, în proba de simplu, este Ilie Năstase, în 1972 şi 1976, ambele finale fiind pierdute.





Simona Halep va încasa 2,35 milioane de lire sterline (2,6 milioane de euro) şi 2.000 de puncte WTA.





Serena rămâne cu 23 de titluri de Grand Slam, cu unul mai puțin decât Margaret Court, cea care deține recordul.





Simona Halep a pierdut un singur set pe tot parcursul Wimbledon-ului, împotriva Mihaelei Buzărnescu.





Serena Williams a câștigat de șapte ori turneul: 2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015 și 2016. Americanca a pierdut finala în 2004, 2008, 2014, 2019.





Începând de luni, Simona va urca pe locul 4 în clasamentul WTA de simplu.

