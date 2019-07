​FOTO Imaginile care vorbesc de la sine despre o zi perfectă: Simona Halep, campioană la Wimbledon

​Simona Halep nu mai face parte, începând de sâmbătă, din grupul jucătoarelor care au în CV un singur titlu de Grand Slam, jucătoarea noastră cucerind Wimbledon-ul după o finală perfectă contra Serenei Williams (regină la All England Club de șapte ori).



Lift-off for @Simona_Halep \uD83D\uDCA8



The Romanian takes the opening set 6-2 against Serena Williams, breaking twice and making just two unforced errors #Wimbledon pic.twitter.com/g8Qn851x4a — Wimbledon (@Wimbledon) July 13, 2019

Start as you mean to go on...



Eight minutes in and @Simona_Halep has a double break in the first set against Serena Williams, leading 3-0#Wimbledon pic.twitter.com/7pb61xyPm2 — Wimbledon (@Wimbledon) July 13, 2019

Live reactions to the level of tennis on show \uD83D\uDE2E#Wimbledon pic.twitter.com/NmOgTnGAYY — Wimbledon (@Wimbledon) July 13, 2019

A dream start for @Simona_Halep...



The Romanian races into a 2-0 lead in the ladies' singles final against Serena Williams#Wimbledon pic.twitter.com/BS45IDcVHY — Wimbledon (@Wimbledon) July 13, 2019

