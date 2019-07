Serena Williams: "Simona Halep a jucat la nivelul ei maxim, nu ştiu ce aş fi putut face altceva"

Serena Williams a lăudat-o şi la conferinţa de presă după finala de la Wimbledon pe Simona Halep, despre care a spus că a jucat incredibil, transmite News.ro.





"A jucat pur şi simplu extraordinar. Nu cred că e o surpriză pentru cineva că joacă extraordinar împotriva mea. Am încercat diferite lucruri, dar azi nu m-a ajutat nimic. În acelaşi timp, am făcut mult prea multe greşeli ca jocul să funcţioneze. Cred că a trimis multe mingi înapoi. Am o strategie pentru jucătoarele care dau multe mingi înapoi, dar m-am gândit la ea prea târziu. Cred că am lovit prea tare, încercând să fac prea mult. Ea a trimis un număr imens de mingi înapoi. Trebuie doar să găsesc o modalitate de a câştiga o finală.







Poate jucând alte finale, în afara celor de grand slam, ar ajuta, aşa că atunci când voi ajunge într-o finală de grand slam să fiu obişnuită cu ceea ce vreau să fac şi cum să joc. Mă aştept întotdeauna să câştig, dar sunt circumstanţe diferite pentru mine. Pare că a fost un efort incredibil de a ajunge în fiecare finală de grand slam disputată în ultima perioadă. Ar fi interesant de văzut cum ar fi în circumstanţe diferite.







Nu pot să spun că am o mare presiune. Singurul lucru pe care pot să-l spun astăzi este că adversara mea a jucat incredibil. Nu ştiu dacă era ceva ce aş fi putut face altfel. Cred că am depus un efort mare pentru aceste două săptămâni. Încă o dată, cred că Simona a jucat pur şi simplu la nivelul ei maxim. Dacă e ceva de învăţat, este că trebuie să fiu aşa", a declarat Serena Williams.



Ea a anunţat că va juca la Toronto şi la Cincinnati, înainte de ultimul grand slam al anului, US Open, unde a fost de asemena finalistă anul trecut.



Simona Halep, locul 7 WTA, a câştigat turneul de la Wimbledon, al doilea grand slam din carieră, după ce a învins-o, sâmbătă, în finală, cu scorul de 6-2, 6-2, pe americanca Serena Williams, locul 10 WTA, după numai 55 de minute de joc.