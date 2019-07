Daniel Dobre, antrenorul Simonei Halep: "Am crezut că poate face un turneu foarte bun. Nu este doar meritul meu, avem o echipă mare"

Daniel Dobre, antrenorul Simonei Halep, a vorbit despre succesul obținut de eleva sa la Wimbledon, unde a câștigat al doilea trofeu de Grand Slam din carieră. Tehnicianul a precizat că a crezut că Halep poate face un turneu bun, mai ales după meciul din turul trei cu Victoria Azarenka. "Nu este doar meritul meu, avem o echipă mare. Darren Cahill a ajutat-o de asemenea și Ion Țiriac”, a spus antrenorul româncei.





”Este incredibil. Modul în care a crezut în meci și felul în care nu a așteptat greșeala adversarului. Nu este doar meritul meu, avem o echipă mare. Darren Cahill a ajutat-o de asemenea și Ion Țiriac”, a declarat Daniel Dobre.







”Nu numai astăzi, dar în ultima vreme a făcut lucruri deosebite. Când crede în ceva, are instinct, este incredibil. În acest turneu, după meciul cu Azarenka, am realizat că poate obține un rezultat foarte, foarte bun. Meciul cu Azarenka a fost extraordinar de bun. Au fost meciuri grele. Pe plan mental, meciul cu Gauff. Și meciul cu Zhang a fost un meci foarte important. Am crezut că poate face un turneu foarte bun. Nu a mai făcut greșelile din alte meciuri”, a mai zis Daniel Dobre pentru Eurosport.





Simona Halep (locul 7 WTA) a câştigat turneulul de la Wimbledon, al doilea Grand Slam din carieră, după ce a învins-o, sâmbătă, în finală, cu scorul de 6-2, 6-2, pe americanca Serena Williams (locul 10 WTA) după numai 55 de minute de joc.



Simona Halep este prima jucătoare din România care câștigă turneul de la Wimbledon. Singurul român care a mai ajuns în ultimul act la Wimbledon, în proba de simplu, este Ilie Năstase, în 1972 şi 1976, ambele finale fiind pierdute.

Simona Halep va încasa 2,35 milioane de lire sterline (2,6 milioane de euro) şi 2.000 de puncte WTA.

Serena rămâne cu 23 de titluri de Grand Slam, cu unul mai puțin decât Margaret Court, cea care deține recordul.

Simona Halep a pierdut un singur set pe tot parcursul Wimbledon-ului, împotriva Mihaelei Buzărnescu.

Serena Williams a câștigat de șapte ori turneul: 2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015 și 2016. Americanca a pierdut finala în 2004, 2008, 2014, 2019.