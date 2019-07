Emil Boc, de la Wimbledon: Cine nu şi-ar dori o dublă câştigătoare de Grand Slam la un turneu? Facem eforturi să-l avem la Cluj!

Simona Halep a câştigat, sâmbătă, turneul de la Wimbledon, iar în tribune s-a aflat şi Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca, în calitate de fan, ”dar fără tobă”, după cum a precizat pentru News.ro. ”Parcă visez încă, e incredibil! Facem eforturi să avem un turneu de anvergură la Cluj-Napoca, discutăm şi aici despre asta. Cine nu şi-ar dori o dublă câştigătoare de Grand Slam într-un turneu? O vrem la Cluj pe Simona!”, a spus Boc, informează News.ro.





Simona Halep, locul 7 WTA, a câştigat turneulul de la Wimbledon, al doilea Grand Slam din carieră, după ce a învins-o, sâmbătă, în finală, cu scorul de 6-2, 6-2, pe americanca Serena Williams, locul 10 WTA, după numai 55 de minute de joc.



Din tribune a avut parte şi de susţinerea lui Emil Boc, un fan declarat al sportivei, care a format o galerie ad-hoc şi la meciurile României în Fed Cup.



”Sunt aici, la Wimbledon, nu aveam cum să absentez. Suntem o mână de români cu suflet mare, care aşa cum am putut am luptat cu publicul englez, mare susţintător al Serenei, dar am reuşit să câştigăm respectul. Este o realizare fantastică a Simonei, pentru ea, dar şi pentru tot sportul românesc şi mă bucur că am făcut parte din aceste momente incredibile. Să o învingi pe Serena Williams, în faţa membrilor Casei Regale şi a lumii întregi, în nici o oră... este de domeniul fantasticului. Nu merge la Wimbledon cu tobe şi galerie cum facem în Fed Cup la meciurile României, dar nu ne-am făcut de râs, dimpotrivă. Am primit aplauze la final”, a declarat Emil Boc, pentru News.ro.



Întrebat despre un turneu WTA la Cluj-Napoca, primarul a spus: ”Lucrăm intens la acest demers, chiar şi aici. Facem lobby, ne dorim enorm să îl avem la Cluj-Napoca şi, sigur că vom anunţa imediat ce vom avea veştile bune pe care ni le dorim. Cum să nu luptăm pentru Simona şi pentru a avea un turneu cu ea? Cine nu şi-ar dori un turneu cu o dublă câştigătoare de Grand Slam oriunde în lume? Iar faptul că e a noastră, ne motivează şi mai mult. Este cel mai bun model de urmat în viaţă şi un ambasador fără egal al României în întreaga lume”.