​IMAGINEA ZILEI: Simona Halep, cele mai puține erori neforțate într-o finală feminină de la Wimbledon

Statistica partidei Halep vs Williams:

Ași: 1-2

Duble greșeli: 0-1

Puncte câștigate cu primul serviciu: 83% (29/35) - 59% (19/32)

Puncte câștigate cu al doilea serviciu: 45% (5/11) - 47% (7/15)

Puncte câștigate la fileu: 100% (2/2) - 36% (4/11)

Puncte de break câștigate: 80% (4/5) - 0% (0/1)

Lovituri câștigătoare: 13-17

Erori neforțate: 3-26

Total puncte câștigate: 55-38

Distanță acoperită: 1219,8m - 1043,1m

Durată meci: 55 min.

When the dream becomes a reality... #Wimbledon | @Simona_Halep pic.twitter.com/MTTkwRdthE