VIDEO Serena Williams, fair-play după înfrângerea în fața Simonei Halep: "Când o jucătoare evoluează așa, trebuie să-ți scoți pălăria"

"A jucat excepțional! Felicitări, Simona! Când o jucătoare evoluează așa, trebuie să-ți scoți pălăria! Jos pălăria și felicitări! Mă bucur de acest sport, îmi place să joc aici, este entuziasmant. Echipa mea este minunată. Va mulțumesc pentru tot sprijinul", a spus Serena după meci.

Simona Halep (locul 7 WTA) a câştigat turneulul de la Wimbledon, al doilea Grand Slam din carieră, după ce a învins-o, sâmbătă, în finală, cu scorul de 6-2, 6-2, pe americanca Serena Williams (locul 10 WTA) după numai 55 de minute de joc.



"She literally played out of her mind. Whenever a player plays that amazing you just have to take your hat off"@serenawilliams, sporting in defeat \uD83D\uDC4F#Wimbledon pic.twitter.com/vvCcQ25M7n