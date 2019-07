LiveText Simona Halep vs Serena Williams (de la ora 16:00) - Meciul pentru titlu

Wimbledon, finala

Throwing it back to 2011, when a 19-year-old @Simona_Halep pushed @serenawilliams to three sets in the second round at The Championships



Eight years on and they're about to contest the #Wimbledon final... pic.twitter.com/ZZd6HIbOVW — Wimbledon (@Wimbledon) 13 iulie 2019

A warm welcome to the Duchess of Cambridge on ladies' day...#Wimbledon | @KensingtonRoyal pic.twitter.com/GleM8z8k3Z — Wimbledon (@Wimbledon) 13 iulie 2019





De știut:





Până la calificarea în finala de la Wimbledon, Simona Halep a pierdut un singur set, împotriva Mihaelei Buzărnescu.

Singurul român care a mai ajuns în ultimul act la Wimbledon, în proba de simplu, este Ilie Năstase, în 1972 şi 1976, ambele finale fiind pierdute.

Dacă va câștiga, Serena va egala recordul lui Margaret Court în privința numărului de Grand Slam-uri câștigate: 24.





Serena Williams a câștigat de șapte ori turneul: 2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015 și 2016. Americanca a pierdut finala în 2004, 2008 și 2014.

Pentru calificarea în finală, Halep va primi 1,175 milioane de lire sterline (1,3 milioane de euro) şi 1.300 de puncte WTA.

Câştigătoarea Wimbledon-ului va încasa 2,35 milioane de lire sterline (2,6 milioane de euro) şi 2.000 de puncte WTA.

Începând de luni, Simona va urca pe locul 4 în clasamentul WTA de simplu.

Parcursul celor două jucătoare la Wimbledon:





Simona Halep

Turul I: 6-4, 7-5 cu Aliaksandra Sasnovich (Belarus, 36 WTA), 1h 41min

Turul II: 6-3, 4-6, 6-2 cu Mihaela Buzărnescu (România, 53 WTA), 1h 51min

Turul III: 6-3, 6-1 cu Victoria Azarenka (Belarus, 40 WTA), 1h 06min

Optimi: 6-3, 6-3 cu Cori Gauff (SUA, 313 WTA), 1h 15min

Sferturi: 7-6(4), 6-1 cu Shuai Zhang (China, 50 WTA), 1h 27min

Semifinale: 6-1, 6-3 cu Elina Svitolina (Ucraina, 8 WTA), 1h 13min





Serena Williams

Turul I: 6-2, 7-5 cu Giulia Gatto-Monticone (Italia, 161 WTA), 1h 20min

Turul II: 2-6, 6-2, 6-4 cu Kaja Juvan (Slovenia, 133 WTA), 1h 34min

Turul III: 6-3, 6-4 cu Julia Goerges (Germania, 17 WTA), 1h 12min

Optimi: 6-2, 6-2 cu Carla Suarez Navarro (Spania, 31 WTA), 1h 04min

Sferturi: 6-2, 4-6, 6-3 cu Alison Riske (SUA, 55 WTA), 2h 01min

Semifinale: 6-1, 6-2 cu Barbora Strycova, 59min





Simona Halep vs Serena Williams - Loviturile câștigătoare/ erorile neforțate din fiecare tur, plus procentajele de la serviciu:





Turul I: 18/16 (58%, 70%) vs 27/23 (69%, 58%)

Turul II: 12/19 (54%, 46%) vs 25/26 (77%, 52%)

Turul III: 13/9 (67%, 67%) vs 19/15 (76%, 71%)

Optimi: 17/14 (76%, 44%) vs 21/19 (78%, 47%)

Sferturi: 17/13 (72%, 44%) vs 49/27 (64%, 51%)

Semifinale: 26/16 (70%, 74%) vs 28/10 (89%, 53%)





Simona Halep vs Serena Williams, meciuri directe 2-9 (abandon Serena într-un meci):





2019, Australian Open: 6-1, 4-6, 6-4 pentru Serena

2016, US Open: 6-2, 4-6, 6-3 pentru Serena

2016, Indian Wells: 6-4, 6-3 pentru Serena

2015, Cincinnati: 6-3, 7-6(5) pentru Serena

2015, Miami: 6-2, 4-6, 7-5 pentru Serena

2015, Indian Wells: Simona Halep (abandon Serena)

2014, Turneul Campioanelor (Singapore): 6-3, 6-0 pentru Serena

2014, Turneul Campioanelor (Singapore): 6-2, 6-0 pentru Halep

2013, Cincinnati: 6-0, 6-4 pentru Serena

2013, Roma: 6-3, 6-0 pentru Serena

2011, Wimbledon: 3-6, 6-2, 6-1 pentru Serena





Finale de Grand Slam disputate de cele două jucătoare:





Simona Halep

2014, Roland Garros: 4-6, 7-6(5), 4-6 cu Maria Sharapova (Rusia)

2017, Roland Garros: 6-4, 4-6, 3-6 cu Jelena Ostapenko (Letonia)

2018, Australian Open: 6-7(2), 6-3, 4-6 cu Caroline Wozniacki (Danemarca)

2018, Roland Garros: 3-6, 6-4, 6-1 cu Sloane Stephens (SUA)





Serena Williams

1999, US Open: 6-3, 7-6(4) cu Martina Hingis (Elveția)

2001, US Open: 2-6, 4-6 cu Venus Williams (SUA)

2002, Roland Garros: 7-5, 6-3 cu Venus Williams (SUA)

2002, Wimbledon: 7-6(4), 6-3 cu Venus Williams (SUA)

2002, US Open: 6-4, 6-3 cu Venus Williams (SUA)

2003, Australian Open: 7-6(4), 3-6, 6-4 cu Venus Williams (SUA)

2003, Wimbledon: 4-6, 6-4, 6-2 cu Venus Williams (SUA)

2004, Wimbledon: 1-6, 4-6 cu Maria Sharapova (Rusia)

2005, Australian Open: 2-6, 6-3, 6-0 cu Lindsay Davenport (SUA)

2007, Australian Open: 6-1, 6-2 cu Maria Sharapova (Rusia)

2008, Wimbledon: 5-7, 4-6 cu Venus Williams (SUA)

2008, US Open: 6-4, 7-5 cu Jelena Janković (Serbia)

2009, Australian Open: 6-0, 6-3 cu Dinara Safina (Rusia)

2009, Wimbledon: 7-6(3), 6-2 cu Venus Williams (SUA)

2010, Australian Open: 6-4, 3-6, 6-2 cu Justine Henin (Belgia)

2010, Wimbledon: 6-3, 6-2 cu Vera Zvonareva (Rusia)

2011, US Open: 2-6, 3-6 cu Samantha Stosur (Australia)

2012, Wimbledon: 6-1, 5-7, 6-2 cu Agnieszka Radwańska (Polonia)

2012, US Open: 6-2, 2-6, 7-5 cu Victoria Azarenka (Belarus)

2013, Roland Garros: 6-4, 6-4 cu Maria Sharapova (Rusia)

2013, US Open: 7-5, (6)6-7, 6-1 cu Victoria Azarenka (Belarus)

2014, US Open: 6-3, 6-3 cu Caroline Wozniacki (Danemarca)

2015, Australian Open: 6-3, 7-6(5) cu Maria Sharapova (Rusia)

2015, Roland Garros: 6-3, (2)6-7, 6-2 cu Lucie Šafářová (Cehia)

2015, Wimbledon: 6-4, 6-4 cu Garbiñe Muguruza (Spania)

2016, Australian Open: 4-6, 6-3, 4-6 cu Angelique Kerber (Germania)

2016, Roland Garros: 5-7, 4-6 cu Garbiñe Muguruza (Spania)

2016, Wimbledon: 7-5, 6-3 cu Angelique Kerber (Germania)

2017, Australian Open: 6-4, 6-4 cu Venus Williams (SUA)

2018, Wimbledon: 3-6, 3-6 cu Angelique Kerber (Germania)

2018, US Open: 2-6, 4-6 cu Naomi Osaka (Japonia)





Palmaresul celor două jucătoare:





De-a lungul carierei, Halep a câștigat 18 turnee (unul de Grand Slam - Roland Garros):





Montreal (Premier 5), Roland Garros (Grand Slam), Shenzhen (WTA), toate trei în 2018, Madrid (Premier Mandatory), în 2017, Montreal (Premier 5), Bucureşti (WTA), Madrid (Premier Mandatory), toate trei în 2016, Shenzhen (WTA), Dubai (Premier 5), Indian Wells (Premier Mandatory), toate trei în 2015, Doha (Premier 5), Bucureşti (WTA), ambele în 2014, Nurnberg (WTA), 's-Hertogenbosch (WTA), Budapesta (WTA), New Haven (Premier), Moscova (Premier) şi Sofia (turneul "mic" al campioanelor), toate cele şase în 2013;





Simona a mai jucat 17 finale: Madrid (Premier Mandatory), Doha (Premier) - 2019, Cincinnati (Premier 5), Roma (Premier 5), Australian Open (Grand Slam) - în 2018, Beijing (Premier Mandatory), Cincinnati (Premier 5), Roland Garros (Grand Slam), Roma (Premier 5) - în 2017, Rogers Cup (Toronto), Cincinnati (ambele de categorie Premier 5) - în 2015, WTA Finals - Singapore (Turneul Campioanelor), Roland Garros (Grand Slam), Madrid (Premier Mandatory) - toate trei în 2014, Bruxelles (Premier), în 2012 şi Fes (WTA), în 2011 şi 2010 (News.ro).





Serena Williams a câștigat 72 de titluri de-a lungul carierei (23 de Grand Slam - 7 Australian Open, 3 Roland Garros, 6 US Open, 7 Wimbledon):





Australian Open (2017), Roma, Wimbledon (2016), Australian Open, Miami, Roland Garros, Wimbledon, Cincinnati (2015), Brisbane, Miami, Rome, Stanford, Cincinnati, US Open, WTA Finals (2014), Brisbane, Miami, Charleston, Madrid, Rome, Roland Garros, Bastad, Toronto, US Open, Beijing, WTA Finals (2013), Charleston, Madrid, Wimbledon, Stanford, Jocurile Olimpice, US Open, WTA Finals (2012), Stanford, Toronto (2011), Australian Open, Wimbledon (2010), Australian Open, Wimbledon, WTA Finals (2009), Bangalore, Miami, Charleston, US Open (2008), Australian Open, Miami (2007), Australian Open (2005), Miami, Beijing (2004), Australian Open, Paris [Indoors], Miami, Wimbledon (2003), Scottsdale, Miami, Roma, Roland Garros, Wimbledon, US Open, Tokyo, Leipzig (2002); Indian Wells, Toronto, WTA Finals (2001), Hanovra, Los Angeles, Tokyo (2000), Paris [Indoors], Indian Wells, Los Angeles, US Open, Grand Slam Cup (1999).





Serena a pierdut 22 de finale: Wimbledon, US Open (2018), Australian Open, Indian Wells, Roland Garros (2016); Doha, Cincinnati (2013), US Open (2011), Sydney (2010), Miami (2009), Wimbledon (2008), Moscova (2007), Wimbledon, Los Angeles, WTA Finals (2004), Charleston (2003), =Berlin, WTA Finals (2002), US Open (2001), Paris [Indoors], Montréal (2000), Miami (1999).





Ultimele zece finale de la Wimbledon:





2018: Angelique Kerber (Germania) vs Serena Williams (SUA) 6-3, 6-3

2017: Garbine Muguruza (Spania) vs Venus Williams (SUA) 7-5, 6-0

2016: Serena Williams (SUA) vs Angelique Kerber (Germania) 7-5, 6-3

2015: Serena Williams (SUA) vs Garbine Muguruza (Spania) 6-4, 6-4

2014: Petra Kvitova (Cehia) vs Eugenie Bouchard (Canada) 6-3, 6-0

2013: Marion Bartoli (Franța) vs Sabine Lisicki (Germania) 6-1, 6-4

2012: Serena Williams (SUA) vs Agnieszka Radwanska (Polonia) 6-1, 5-7, 6-2

2011: Petra Kvitova (Cehia) vs Maria Sharapova (Rusia) 6-3, 6-4

2010: Serena Williams (SUA) vs Vera Zvonareva (Rusia) 6-3, 6-2

2009: Serena Williams (SUA) vs Venus Williams (SUA) 7-6(3), 6-2





Lista tuturor câștigătoarelor de la Wimbledon:





2018 Angelique Kerber

2017 Garbine Muguruza

2016 Serena Williams

2015 Serena Williams

2014 Petra Kvitova

2013 Marion Bartoli

2012 Serena Williams

2011 Petra Kvitova

2010 Serena Wiliams

2009 Serena Williams

2008 Venus Williams

2007 Venus Williams

2006 Amelie Mauresmo

2005 Venus Williams

2004 Maria Sharapova

2003 Serena Williams

2002 Serena Williams

2001 Venus Williams

2000 Venus Williams

1999 Lindsay Davenport

1998 Jana Novotna

1997 Martina Hingis

1996 Steffi Graf

1995 Steffi Graf

1994 Conchita Martinez

1993 Steffi Graf

1992 Steffi Graf

1991 Steffi Graf

1990 Martina Navratilova

1989 Steffi Graf

1988 Steffi Graf

1987 Martina Navratilova

1986 Martina Navratilova

1985 Martina Navratilova

1984 Martina Navratilova

1983 Martina Navratilova

1982 Martina Navratilova

1981 Chris Evert Lloyd

1980 Evonne Goolagong Cawley

1979 Martina Navratilova

1978 Martina Navratilova

1977 Virgina Wade

1976 Chris Evert

1975 Billie Jean King

1974 Chris Evert

1973 Billie Jean King

1972 Billie Jean King

1971 Evonne Goolagong

1970 Margaret Court

1969 Ann Jones

1968 Billie Jean King





Începutul Erei Open





1967 Billie Jean King

1966 Billie Jean King

1965 Margaret Smith

1964 Maria Bueno

1963 Margaret Smith

1962 Karen Susman

1961 Angela Mortimer

1960 Maria Bueno

1959 Maria Bueno

1958 Althea Gibson

1957 Althea Gibson

1956 Shirley Fry

1955 Louise Brough

1954 Maureen Connolly

1953 Maureen Connolly

1952 Maureen Connolly

1951 Doris Hart

1950 Louise Brough

1949 Louise Brough

1948 Louise Brough

1947 Margaret Osborne

1946 Pauline Betz





Între 1940 și 1945 nu s-a disputat din cauza celui de-al doilea Război Mondial





1939 Alice Marble

1938 Helen Moody

1937 Dorothy Round

1936 Helen Jacobs

1935 Helen Moody

1934 Dorothy Round

1933 Helen Moody

1932 Helen Moody

1931 Cilly Aussem

1930 Helen Moody

1929 Helen Wills

1928 Helen Wills

1927 Helen Wills

1926 Kitty Godfree

1925 Suzanne Lenglen

1924 Kitty McKane

1923 Suzanne Lenglen

1922 Suzanne Lenglen

1921 Suzanne Lenglen

1920 Suzanne Lenglen

1919 Suzanne Lenglen





Între 1915 și 1918 nu s-a disputat din cauza Primului Război Mondial





1914 Dorothea Lambert Chambers

1913 Dorothea Lambert Chambers

1912 Ethel Larcombe

1911 Dorothea Lambert Chambers

1910 Dorothea Lambert Chambers

1909 Dora Boothby

1908 Charlotte Sterry

1907 May Sutton

1906 Dorothea Douglass

1905 May Sutton

1904 Dorothea Douglass

1903 Dorothea Douglass

1902 Muriel Robb

1901 Charlotte Sterry

1900 Blache Hillyard

1899 Blache Hillyard

1898 Charlotte Cooper

1897 Blanche Hillyard

1896 Charlotte Cooper

1895 Charlotte Cooper

1894 Blanche Hillyard

1893 Lottie Dod

1892 Lottie Dod

1891 Lottie Dod

1890 Lena Rice

1889 Blanche Hillyard

1888 Lottie Dod

1887 Lottie Dod

1886 Blanche Bingley

1885 Maud Watson

1884 Maud Watson